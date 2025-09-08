PM fecha laboratório clandestino de bebidas e produtos infantis em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) desativou neste fim de semana um laboratório clandestino de falsificação de bebidas e produtos infantis no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A ação foi conduzida por equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Dois homens foram detidos: o dono do imóvel e outro suspeito apontado como responsável pela manipulação das bebidas. No local, os policiais apreenderam garrafas de uísque e vodka, álcool, refrigerantes, rótulos, tampas e colas usadas para simular a originalidade das embalagens.

As investigações iniciais indicam que as bebidas eram adulteradas com álcool e refrigerante para aumentar o volume e o lucro. Também foram encontradas embalagens de picolé e outros produtos destinados ao público infantil, igualmente falsificados.

Os suspeitos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecem à disposição da Justiça.