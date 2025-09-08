Menu

Pai e filho se agridem e acabam detidos no interior do Acre

Foto: Freepik
Pai e filho foram apreendidos nesse domingo, 7, no bairro da Várzea, em Cruzeiro do Sul (AC), após agressões mútuas entre eles.


Segundo informações, o adolescente procurou a PM e informou que foi agredido por seu pai, identificado como Manoel. Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram o menor na residência de um vizinho. Ele relatou que havia saído pela manhã e retornado por volta das 19h. Segundo ele, ao ser questionado por seu pai sobre onde esteve, respondeu “de forma retrucada”, momento em que seu genitor partiu em sua direção, desferindo-lhes socos que resultaram em escoriações no pescoço e no braço direito.


Já o pai informou à polícia que seu filho havia passado o dia fora de casa e, ao retornar no início da noite, afirmou que estava fazendo trabalho escolar. Manoel declarou, entretanto, que desconfiava de outra conduta, ocasião em que o menor teria se alterado e partido em sua direção, desferindo agressões que lhe causaram um hematoma no pescoço.

“Diante dos fatos e caracterizado o crime de vias de fato, foi dada voz de prisão ao senhor Manoel e voz de apreensão ao menor e realizada a condução à Delegacia para adoção dos procedimentos legais cabíveis”, citou a Polícia Militar. v


