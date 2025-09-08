Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O pai da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, e do deputado estadual Tadeu Hassem, Licurgo Hassem sofreu dois princípios de infarto nesta segunda-feira (8). Ele foi inicialmente atendido no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, mas, devido à piora no quadro clínico, precisou ser transferido para Rio Branco.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, o médico responsável solicitou apoio aéreo e o paciente foi encaminhado ao Pronto-Socorro da capital, onde permanece sob cuidados médicos.