Novo sorteio do Nota Premiada Acreana será nesta quarta

Os contribuintes acreanos terão mais uma chance de transformar o hábito de pedir o CPF na nota em prêmios em dinheiro. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realiza nesta quarta-feira, 10, o 11º sorteio do programa Nota Premiada Acreana, que vai distribuir mais de R$ 262 mil entre cidadãos e entidades sociais em todo o estado.

O sorteio contemplará as notas fiscais emitidas em agosto e será transmitido pelas redes sociais da Sefaz, com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran).

No total, serão sorteados R$ 175 mil para consumidores cadastrados e outros R$ 87,5 mil destinados a instituições beneficentes indicadas pelos vencedores. Cada regional do estado (Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e Juruá) terá três ganhadores, que poderão receber prêmios de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil.

Além de beneficiar diretamente os contribuintes, o programa garante apoio financeiro a entidades sociais, reforçando a dimensão solidária da iniciativa.

Como participar

Para concorrer, basta realizar um cadastro único no site notapremiadaacreana.ac.gov.br. A partir de então, cada compra com o CPF incluído na nota fiscal gera bilhetes automaticamente. O cidadão também deve indicar uma entidade social, que será contemplada em caso de premiação.

O programa ainda realiza, anualmente, um sorteio especial de R$ 70 mil, ampliando as chances de premiação. Criado pelo governo do Acre, o Nota Premiada Acreana busca incentivar a regularização das empresas e fortalecer a cultura da cidadania fiscal no estado.

Fonte: Agência de Notícias do Acre