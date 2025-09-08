Museu dos Povos Acreanos inaugura exposição coletiva “Povos da Floresta”

O Museu dos Povos Acreanos inaugurou nesse fim de semana a exposição “Povos da Floresta”, que convida o público a mergulhar na diversidade cultural e natural da Amazônia.

A mostra reúne os artistas de Tarauacá Ismael Martins, Raimundo Gadelha, Luciano Baltazar e Amanda Huni Kuin, cada um trazendo uma leitura singular da vida que pulsa entre rios, árvores e tradições ancestrais.

Com entrada gratuita, a exposição funciona como um portal simbólico para a floresta. Em suas obras, o verde denso da mata e o azul profundo do céu se transformam em narrativas visuais que transitam entre o realismo e a abstração.

A exposição está aberta ao público no Museu dos Povos Acreanos, com visitação gratuita, oferecendo uma oportunidade de contemplação e reflexão sobre a beleza da floresta e a responsabilidade de defendê-la.