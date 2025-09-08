Mulher leva corpo do marido executado até quartel da PM na Ponta do Abunã

Uma cena inusitada surpreendeu policiais militares na manhã de domingo, 07, no distrito de Vista Alegre do Abunã, na divisa entre Acre e Rondônia. Uma mulher chegou ao quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar dirigindo uma caminhonete com o corpo do marido na carroceria.

A vítima foi identificada como o pecuarista Josimar Rodrigues Santana, de 35 anos, morto a tiros, um deles na cabeça, quando chegava em casa, por volta das 2h da madrugada, na Vila Curuquete, em Lábrea (AM), a cerca de 60 km do local.

Segundo relato da esposa, o casal retornava para casa quando Santana abriu a porta do veículo e foi surpreendido pelos disparos feitos à queima-roupa.

Sem esperar pelo resgate, a mulher decidiu levar o corpo até o quartel da PM. Questionada pelos agentes sobre a remoção do cadáver da cena do crime, ela justificou que a comunidade fica muito distante da sede do município e que o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho não atende a região.

Com o apoio de um vizinho, ela colocou o corpo na caminhonete e percorreu a estrada até Vista Alegre, onde recebeu ajuda dos policiais. Posteriormente, o cadáver foi encaminhado ao IML de Porto Velho, já em território rondoniense.

A Polícia Civil deve investigar a execução de Josimar Rodrigues Santana.