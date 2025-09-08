Menu

Motociclista se envolve em acidente e morre no PS de Rio Branco

Um grave acidente tirou a vida do motociclista Thiago de Souza Brito, de 33 anos, na madrugada desta segunda-feira, 8. O caso aconteceu na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco, e a vítima morreu no pronto-socorro.


Segundo testemunhas, Thiago conduzia uma motocicleta Honda Titan vermelha, placa NAB-0A15, no sentido centro-bairro, quando colidiu contra duas motos estacionadas na via. Em seguida, perdeu o controle e bateu na traseira de um Toyota Corolla prata, placa NXR-5952, que também estava parado.


Com o impacto, o capacete do motociclista, que não estava afivelado, se soltou. A vítima sofreu traumatismo cranioencefálico, fraturas na face e mandíbula, além de afundamento de crânio e intenso sangramento, ficando inconsciente no local.

Populares prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma ambulância de suporte avançado levou Thiago ao pronto-socorro em estado grave. Ele sofreu uma parada cardíaca e morreu logo após dar entrada na unidade.


O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos periciais e providenciou a retirada da moto e do carro envolvidos.


