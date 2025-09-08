Morre cadela Tina, da PM de Cruzeiro do Sul, após 8 anos de serviço

Tratada com Cão Policial K-9, a cadela Tina, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, morreu nesse domingo, 7, quando era levada de carro até Rio Branco, para tratamento veterinário. Ela ficou 8 anos no serviço, seria aposentada brevemente e entregue ao seu tratador, mas adoeceu e foi a óbito na viatura.

Ela foi o primeiro animal do Grupo de Operações com Cães do 6º Batalhão da PM, que atua no Vale do Juruá, até a chegada de Thor. Na última quinta-feira, 4, ela e Thor encontraram 14,600 quilos de cocaína dentro de um um freezer, que seria levado de caminhão para Rondônia. Ela atuou em outras centenas de casos de apreensão de drogas e armas.

“Ao longo desses 8 anos ela atuou em diferentes ocorrências na jornada de serviços prestados à corporação e à sociedade acreana, participando de várias operações que resultaram em diversas apreensões de drogas e armas, sendo peça fundamental em diversas operações de combate ao crime, protegendo vidas e fortalecendo a segurança pública. Tina teve como treinador e condutor o Sargento PM Rafael Lima, por quem seria adotada após seu ingresso da reserva da corporação (aposentadoria). Tina sempre representou com excelência o valor da integração entre o ser humano e o cão policial na atividade operacional. Em nome do 6º Batalhão de Polícia Militar, rendemos nossas honras e agradecimentos eternos à nossa guerreira de quatro patas. Que seu legado de bravura e serviço continue inspirando nossos policiais e futuras gerações de cães de trabalho. Descanse em paz, K-9 Tina. Missão cumprida”, pontuou o comandante do batalhão PM, Major PM Abraão Silva.