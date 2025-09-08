Morre aos 53 anos o repórter cinematográfico Eurico Mendes

O repórter cinematográfico Eurico Mendes, natural de Xapuri, faleceu na tarde de domingo (7), em Rio Branco, aos 53 anos. A família não divulgou oficialmente a causa da morte, mas confirmou que ele estava em tratamento contra um câncer.

Eurico teve passagem pela Rede Amazônica e também pelo antigo Iesacre, onde construiu trajetória profissional reconhecida no jornalismo acreano.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac) emitiu nota de pesar lamentando a perda do colega. “Neste momento de dor, o Sinjac se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, rogando a Deus que conceda conforto, paz e forças para superar esta perda irreparável”, diz o comunicado.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório e sepultamento.