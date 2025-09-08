Menu

Monitorado é preso com droga um mês após sair da prisão

Foto: João Gabriel Nascimento foi preso I arquivo pessoal/divulgação
Uma guarnição do Policiamento Comunitário da Polícia Militar do Acre (PMAC) realizava patrulhamento em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (8), quando prendeu um monitorado por tornozeleira eletrônica transportando mais de um quilo de drogas, apenas um mês depois de ser posto para cumprir pena em liberdade.


De acordo com as informações recebidas pelo ac24horas, a guarnição fazia ronda entre os bairros Triângulo e Taquari, no segundo distrito da capital, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita numa motocicleta Honda Bros branca. Os policiais deram ordem de parada, mas a dupla tentou fugir. Com o apoio de uma equipe do 2º Batalhão, os policiais iniciaram o acompanhamento.


Durante a fuga, na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro Quinze, o passageiro, identificado como João Gabriel Nascimento Braga, de 32 anos, jogou uma sacola preta sobre o telhado de uma residência e tentou escapar a pé, sendo detido pela guarnição. O condutor da moto, conhecido apenas pelo apelido “Gordo”, conseguiu fugir.

Os policiais retornaram à Rua do Passeio e recuperaram a sacola, que continha 1,3 kg de maconha em forma de tijolo. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso de João Gabriel um invólucro com 50 gramas de cocaína.


Foto: arquivo pessoal/divulgação

João Gabriel, monitorado pela justiça, confessou ter diversas passagens por assalto e tráfico de drogas, com uma condenação de mais de 16 anos de reclusão. Ele revelou que cumpriu quatro anos em regime fechado e, há cerca de um mês, obteve o benefício de responder ao processo em liberdade. Segundo o suspeito, ele receberia R$ 500 para transportar a maconha do bairro Taquari ao bairro Cadeia Velha.


Diante das evidências de tráfico de drogas, João Gabriel recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), junto com o material apreendido, para as providências legais cabíveis.


