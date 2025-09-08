Menu

Marina Silva lidera ranking de aprovação de ministros do governo Lula

Fotos Oficias de Marina Silva - Minista do Meio Ambiente e Mundaça do Clima - Foto: Rogério Cassimiro/MMA
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aparece como a integrante mais bem avaliada do governo Lula no mês de agosto, segundo pesquisa realizada pela CB Consultora Opinión Pública. A acreana alcançou 47,5% de aprovação, o maior índice registrado entre todos os ministros avaliados.


Na sequência, aparecem Simone Tebet, ministra do Planejamento, com 44,1%, e o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que soma 43,8% de aprovação.


O levantamento também apontou os ministros com menor desempenho junto à opinião pública. O último colocado é André Fufuca, ministro dos Esportes, que registrou apenas 17,6% de aprovação. Logo acima aparecem Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social, com 19,6%, e Renan Filho, ministro dos Transportes, com 20%.

Anúncio


A CB Consultora Opinión Pública é uma empresa especializada em estudos de clima social e projeção de cenários eleitorais, com forte presença na América do Sul.



Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Senador Guiomard cria ouvidoria para fortalecer transparência e participação popular
Senador Guiomard cria ouvidoria para fortalecer transparência e participação popular
Pai e filho se agridem e acabam detidos no interior do Acre
Pai e filho se agridem e acabam detidos no interior do Acre
Governo do Acre repassa mais de R$ 55,3 milhões para os municípios
Governo do Acre repassa mais de R$ 55,3 milhões para os municípios
Sefaz cria grupo de trabalho para regulamentar uso de Inteligência Artificial
Sefaz cria grupo de trabalho para regulamentar uso de Inteligência Artificial
Jovem é preso após agredir avó com soco na cabeça em Cruzeiro do Sul
Jovem é preso após agredir avó com soco na cabeça em Cruzeiro do Sul
Homem é esfaqueado em comunidade rural de Manoel Urbano
Homem é esfaqueado em comunidade rural de Manoel Urbano

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube