Marina Silva lidera ranking de aprovação de ministros do governo Lula

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aparece como a integrante mais bem avaliada do governo Lula no mês de agosto, segundo pesquisa realizada pela CB Consultora Opinión Pública. A acreana alcançou 47,5% de aprovação, o maior índice registrado entre todos os ministros avaliados.

Na sequência, aparecem Simone Tebet, ministra do Planejamento, com 44,1%, e o vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que soma 43,8% de aprovação.

O levantamento também apontou os ministros com menor desempenho junto à opinião pública. O último colocado é André Fufuca, ministro dos Esportes, que registrou apenas 17,6% de aprovação. Logo acima aparecem Wolney Queiroz, ministro da Previdência Social, com 19,6%, e Renan Filho, ministro dos Transportes, com 20%.

A CB Consultora Opinión Pública é uma empresa especializada em estudos de clima social e projeção de cenários eleitorais, com forte presença na América do Sul.