Lula lidera ranking de aprovação entre presidentes da América do Sul, aponta pesquisa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o mais bem avaliado da América do Sul no mês de agosto de 2025, de acordo com levantamento realizado pela CB Consultora Opinión Pública. O brasileiro alcançou 49,2% de aprovação, ocupando a primeira posição no ranking regional.

Na sequência, aparecem o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, com 48,9%, e o presidente do Equador, Daniel Noboa, com 46,8% de aprovação.

O estudo também apontou os presidentes com pior avaliação no continente. A última colocação ficou com o presidente da Bolívia, Luis Arce, que registrou apenas 17,8% de aprovação. Logo acima aparece a presidente do Peru, Dina Boluarte, com 18%.

Publicidade

Apesar de liderar o ranking dos presidentes com melhor avaliação popular na América do Sul, 49,5% da população veem o governo Lula de forma negativa. No Brasil, a pesquisa foi realizada de 18 a 22 de agosto.

Segundo o levantamento, a gestão de Lula é considerada “muito boa” por apenas 27,5% dos entrevistados e “boa” por 21,7%, enquanto 30,6% avaliaram como “muito ruim” e 18,9% como “ruim”.

A CB Consultora Opinión Pública é uma empresa especializada em estudos de opinião pública e projeções eleitorais, consolidada entre as mais eficientes da América do Sul.