Lula inaugura Centro Policial Internacional e obras de infovias em Manaus nesta terça (9)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda em Manaus nesta terça-feira (9), com a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional (CCPI) da Amazônia e o início das obras de integração das infovias do Programa Norte Conectado.


Pela manhã, na Avenida Jacira Reis, Lula inaugura oficialmente o CCPI, espaço que vai reunir representantes dos nove países amazônicos e dos estados da Amazônia Legal no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas. O centro já funciona desde junho, de forma parcial, apenas com investigadores brasileiros. Policiais de países vizinhos começaram a chegar neste mês.


À tarde, às 15h, o presidente visita o píer da Estação Naval do Rio Negro, onde entrega a obra do cabo subfluvial da Infovia 04, que conecta Boa Vista (RR) ao Amazonas, e dá início às obras de interligação das demais rotas digitais do Norte Conectado — considerado o maior projeto de infraestrutura digital da região.

O CCPI terá estrutura de inteligência, divisões de operações e logística, sala de videomonitoramento, gabinete de crise e contará com representantes dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. O projeto integra o plano “Amas: Amazônia – Segurança e Soberania”, parceria entre o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente e o BNDES.


Além de Lula, participam da inauguração o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.


