Menu

Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto

Screenshot
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% na próxima terça-feira (9/9). Em ação especial, que reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome. Os devedores também podem aproveitar a oportunidade de renegociar as pendências em mais de 6 mil agências dos Correios presentes em todo o país.


Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros, podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás.


Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos

Publicidade


Segundo levantamento da Serasa, o ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido: entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.


“Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”.


Para amplificar as conversas sobre educação financeira, dezessete especialistas da empresa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro. Os educadores financeiros estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.


“O objetivo dessa mobilização é, além de garantir descontos expressivos, levar orientação prática para que o consumidor saiba como negociar e, principalmente, como evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro”, finaliza Aline.


CLIQUEI AQUI para saber os endereços e horários de funcionamento das agências


Presença de especialista/porta-voz da Serasa e dos Correios nas agências selecionadas.
Data: 8 e 9 de setembro de 2025 (segunda e terça-feira)


Belém (PA)
AC Central
Avenida Presidente Vargas, 498 – Campina


Belo Horizonte (MG)
AC Presid. Juscelino Kubistchek
Avenida Afonso Pena, 1270 – Centro


Curitiba (PR)
AC Marechal Deodoro
Rua Marechal Deodoro, 298 – Centro


Fortaleza (CE)
AC Central
Rua Senador Alencar, 38 – Centro


Florianópolis (SC)
AC Ingleses
Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 – Ingleses do Rio Vermelho


Goiânia (GO)
AC Central
Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central


Maceió (AL)
AC Central
Rua do Sol, 57 – Centro


Manaus (AM)
AC Saldanha Marinho
Rua Barroso, 226 – Centro


Natal (RN)
AC Cidade Alta
Avenida Rio Branco, 538


Porto Alegre (RS)
AC Vila Jardim
Avenida Protasio Alves, 5178 – Vila Jardim


Porto Velho (RO)
AC Central Porto Velho
Avenida Presidente Dutra, 2701


Recife (PE)
AC Central
Avenida Guararapes, 250 – Santo Antonio


Rio Branco (AC)
AC Rio Branco
Avenida Epaminondas Jacome, 2858 – Centro


Salvador (BA)
AC Central
Praça da Inglaterra, 2 – Ed. Sede dos Correios, Térreo


São Luís (MA)
AC Cidade Operaria
Rua Unidade, 2037 – Cidade Operaria


São Paulo (SP)
AC Central
Praça do Correio, SN – Centro


Teresina (PI)
AC Central Teresina
Avenida Antonino Freire, 1407


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Motociclista se envolve em acidente e morre no PS de Rio Branco
Motociclista se envolve em acidente e morre no PS de Rio Branco
Sine Acre anuncia 50 vagas de emprego em Rio Branco
Sine Acre anuncia 50 vagas de emprego em Rio Branco
Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia
Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia
Lula inaugura Centro Policial Internacional e obras de infovias em Manaus nesta terça (9)
Lula inaugura Centro Policial Internacional e obras de infovias em Manaus nesta terça (9)
Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana
Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana
PM fecha laboratório clandestino de bebidas e produtos infantis em Manaus
PM fecha laboratório clandestino de bebidas e produtos infantis em Manaus

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube