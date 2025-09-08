Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto

Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas com descontos de até 99% na próxima terça-feira (9/9). Em ação especial, que reúne mais de 1,6 mil empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome. Os devedores também podem aproveitar a oportunidade de renegociar as pendências em mais de 6 mil agências dos Correios presentes em todo o país.

Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros, podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo. Essa é uma ação inédita que reúne várias empresas e o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial, encontram-se grandes bancos, varejistas, financeiras, securitizadoras, concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás.

Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira”, disse o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos

Segundo levantamento da Serasa, o ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto concedido: entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome”, afirma Aline Maciel, diretora da Serasa. “É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento”.

Para amplificar as conversas sobre educação financeira, dezessete especialistas da empresa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro. Os educadores financeiros estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.

“O objetivo dessa mobilização é, além de garantir descontos expressivos, levar orientação prática para que o consumidor saiba como negociar e, principalmente, como evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro”, finaliza Aline.

Data: 8 e 9 de setembro de 2025 (segunda e terça-feira)

Belém (PA)

AC Central

Avenida Presidente Vargas, 498 – Campina

Belo Horizonte (MG)

AC Presid. Juscelino Kubistchek

Avenida Afonso Pena, 1270 – Centro

Curitiba (PR)

AC Marechal Deodoro

Rua Marechal Deodoro, 298 – Centro

Fortaleza (CE)

AC Central

Rua Senador Alencar, 38 – Centro

Florianópolis (SC)

AC Ingleses

Rodovia Armando Calil Bulos, 6201 – Ingleses do Rio Vermelho

Goiânia (GO)

AC Central

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 11. Setor Central

Maceió (AL)

AC Central

Rua do Sol, 57 – Centro

Manaus (AM)

AC Saldanha Marinho

Rua Barroso, 226 – Centro

Natal (RN)

AC Cidade Alta

Avenida Rio Branco, 538

Porto Alegre (RS)

AC Vila Jardim

Avenida Protasio Alves, 5178 – Vila Jardim

Porto Velho (RO)

AC Central Porto Velho

Avenida Presidente Dutra, 2701

Recife (PE)

AC Central

Avenida Guararapes, 250 – Santo Antonio

Rio Branco (AC)

AC Rio Branco

Avenida Epaminondas Jacome, 2858 – Centro

Salvador (BA)

AC Central

Praça da Inglaterra, 2 – Ed. Sede dos Correios, Térreo

São Luís (MA)

AC Cidade Operaria

Rua Unidade, 2037 – Cidade Operaria

São Paulo (SP)

AC Central

Praça do Correio, SN – Centro

Teresina (PI)

AC Central Teresina

Avenida Antonino Freire, 1407