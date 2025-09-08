Jovem sofre fratura exposta ao ser prensado por trator em Capixaba

Geovane Araújo Cruz, de 21 anos, ficou ferido após um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta segunda-feira (8), em uma colônia localizada no ramal Sementeira, na zona rural do município de Capixaba.

De acordo com informações, o acidente aconteceu durante o abastecimento de um trator. No momento em que passou atrás do veículo, Geovane não foi percebido pelo condutor, que manobrou em marcha a ré e acabou prensando a perna direita do trabalhador, vindo a fraturar a tíbia e fíbula.

Ferido, o jovem foi colocado na ambulância do município com destino ao hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e interceptou ambulância no km 20 do ramal.

Após receber os primeiros socorros, Geovane foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada no Setor de Traumatologia com fratura exposta na tíbia e fíbula da perna direita e, posteriormente, foi transferido para o setor de Ortopedia. O estado de saúde é considerado estável.