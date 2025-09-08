Menu

Jovem sofre fratura exposta ao ser prensado por trator em Capixaba

Foto: Davi Sahid/ac24horas
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Geovane Araújo Cruz, de 21 anos, ficou ferido após um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta segunda-feira (8), em uma colônia localizada no ramal Sementeira, na zona rural do município de Capixaba.


De acordo com informações, o acidente aconteceu durante o abastecimento de um trator. No momento em que passou atrás do veículo, Geovane não foi percebido pelo condutor, que manobrou em marcha a ré e acabou prensando a perna direita do trabalhador, vindo a fraturar a tíbia e fíbula.


Foto: Davi Sahid/ac24horas

Ferido, o jovem foi colocado na ambulância do município com destino ao hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e interceptou ambulância no km 20 do ramal.

Anúncio


Após receber os primeiros socorros, Geovane foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ele deu entrada no Setor de Traumatologia com fratura exposta na tíbia e fíbula da perna direita e, posteriormente, foi transferido para o setor de Ortopedia. O estado de saúde é considerado estável.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Ryan é preso em Dona de Mim? Ex-detento confessa crime e faz pedido desesperado
Ryan é preso em Dona de Mim? Ex-detento confessa crime e faz pedido desesperado
Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia
Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia
Bebedeira entre amigos termina com homem ferido em Rio Branco
Bebedeira entre amigos termina com homem ferido em Rio Branco
Sonho realizado: menino que morava em barraco consegue R$ 133 mil em vaquinha para construir casa
Sonho realizado: menino que morava em barraco consegue R$ 133 mil em vaquinha para construir casa
Governo Trump usa 7 de Setembro para voltar a atacar e ameaçar Moraes
Governo Trump usa 7 de Setembro para voltar a atacar e ameaçar Moraes
Tio Pablo destina R$ 100 mil para fortalecer a agricultura familiar em Sena
Tio Pablo destina R$ 100 mil para fortalecer a agricultura familiar em Sena

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube