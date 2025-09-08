Jovem é preso após agredir avó com soco na cabeça em Cruzeiro do Sul

Um jovem de 18 anos identificado como Felipe foi preso em flagrante nesse domingo, 7, pela Polícia Militar, depois de agredir a própria avó, na residência da vítima, localizada no bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.

À PM, a mulher informou que tem sido agredida repetidamente por seu neto e que, nesse domingo, ele a atingiu com um soco na cabeça.

Durante a agressão, um dos filhos da vítima interveio em defesa da mãe e bateu no agressor. Felipe foi levado para a Delegacia Geral de Polícia Civil.

