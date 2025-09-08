Menu

Jovem é preso após agredir avó com soco na cabeça em Cruzeiro do Sul

Foto: PCAC
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Um jovem de 18 anos identificado como Felipe foi preso em flagrante nesse domingo, 7, pela Polícia Militar, depois de agredir a própria avó, na residência da vítima, localizada no bairro Igarapé Preto, em Cruzeiro do Sul.


À PM, a mulher informou que tem sido agredida repetidamente por seu neto e que, nesse domingo, ele a atingiu com um soco na cabeça.


Durante a agressão, um dos filhos da vítima interveio em defesa da mãe e bateu no agressor. Felipe foi levado para a Delegacia Geral de Polícia Civil.

Anúncio


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Acreano que recebeu ajuda de Gusttavo Lima viaja para fazer implante cerebral
Acreano que recebeu ajuda de Gusttavo Lima viaja para fazer implante cerebral
Brasiléia leva serviços de saúde para zona rural na Resex Chico Mendes
Brasiléia leva serviços de saúde para zona rural na Resex Chico Mendes
Homem é morto a tiros em ramal de Bujari
Homem é morto a tiros em ramal de Bujari
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
Museu dos Povos Acreanos inaugura exposição coletiva “Povos da Floresta”
Museu dos Povos Acreanos inaugura exposição coletiva “Povos da Floresta”
Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto
Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube