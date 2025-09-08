Jarude lança novo processo seletivo com duas vagas para o seu time; saiba como participar

O deputado estadual Emerson Jarude anunciou nesta semana a abertura de um novo processo seletivo para ampliar a equipe do Time Jarude. São duas vagas disponíveis, voltadas para áreas estratégicas de comunicação e engajamento: Gestor de WhatsApp e Filmmaker.

Para participar da seleção de Gestor de WhatsApp, os interessados devem realizar um teste prático no link: https://jaruchat.lovable.app/

Já os candidatos à vaga de Filmmaker precisam entrar em contato com o gabinete e enviar seu melhor material de portfólio para avaliação.

Contato do gabinete: (68) 99236-3133

Jarude destacou que as novas vagas fazem parte da proposta de fortalecer ainda mais a comunicação com a população acreana:

“Queremos pessoas criativas, comprometidas e que acreditem no nosso propósito. O Time Jarude é feito de gente que trabalha todos os dias para aproximar a política da vida real das pessoas, com seriedade, mas também com inovação.”