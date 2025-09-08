Homem é morto a tiros em ramal de Bujari

Antônio Carlos Rodrigues Machado, de 43 anos, foi encontrado morto na noite de sábado (6) no km 12 do ramal Fumaça 2, situado no km 72 da BR-364, município de Bujari.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava caída às margens da estrada vicinal e apresentava ao menos três ferimentos causados por disparos de arma de fogo. As circunstâncias apontam para execução.
A ocorrência foi registrada após acionamento do Copom. A guarnição da PM isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que solicitou a presença do Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de perícia e remoção do corpo.
O cadáver foi levado à sede do IML em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado aos familiares. A investigação do caso ficará a cargo da Polícia Civil de Bujari.
Até o momento, não há suspeitos identificados ou prisões relacionadas ao homicídio.