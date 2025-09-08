Homem é esfaqueado em comunidade rural de Manoel Urbano

A Polícia Civil de Manoel Urbano investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de domingo (7), na comunidade Alto Purus, região próxima à Colônia Santa Cruz, também conhecida como Manelão, na zona rural do município.

A vítima foi identificada como Joabe Saldanha. Ele sofreu dois golpes de faca no abdômen e foi encontrado ensanguentado por moradores, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Equipes do Samu e da Secretaria Municipal de Saúde prestaram atendimento no local e encaminharam Joabe para a Unidade Mista de Manoel Urbano. Há possibilidade de transferência para o pronto-socorro de Rio Branco, dependendo da avaliação médica.

As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pela agressão.