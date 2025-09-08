Menu

Homem é esfaqueado em comunidade rural de Manoel Urbano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil de Manoel Urbano investiga uma tentativa de homicídio ocorrida na noite de domingo (7), na comunidade Alto Purus, região próxima à Colônia Santa Cruz, também conhecida como Manelão, na zona rural do município.


A vítima foi identificada como Joabe Saldanha. Ele sofreu dois golpes de faca no abdômen e foi encontrado ensanguentado por moradores, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


Equipes do Samu e da Secretaria Municipal de Saúde prestaram atendimento no local e encaminharam Joabe para a Unidade Mista de Manoel Urbano. Há possibilidade de transferência para o pronto-socorro de Rio Branco, dependendo da avaliação médica.

Anúncio


As autoridades buscam esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável pela agressão.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Brasiléia leva serviços de saúde para zona rural na Resex Chico Mendes
Brasiléia leva serviços de saúde para zona rural na Resex Chico Mendes
Homem é morto a tiros em ramal de Bujari
Homem é morto a tiros em ramal de Bujari
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
Museu dos Povos Acreanos inaugura exposição coletiva “Povos da Floresta”
Museu dos Povos Acreanos inaugura exposição coletiva “Povos da Floresta”
Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto
Limpa Nome: dívidas podem ser negociadas nas agências dos Correios com até 99% de desconto
Morre cadela Tina, da PM de Cruzeiro do Sul, após 8 anos de serviço
Morre cadela Tina, da PM de Cruzeiro do Sul, após 8 anos de serviço

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube