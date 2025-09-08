Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia

A Âmbar Energia, braço do Grupo J&F, anunciou aporte de R$ 9,85 bilhões para assumir o controle da Amazonas Energia, distribuidora com dívidas estimadas em R$ 12 bilhões. O plano foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última quinta-feira (4), segundo a Folha de S.Paulo.

O investimento será destinado à reestruturação financeira e à redução de passivos da empresa, marcando a entrada dos irmãos Wesley e Joesley Batista no setor de distribuição. Até então, o grupo atuava apenas em geração, com usinas a gás no Amazonas.

O acordo prevê flexibilizações regulatórias por 14 anos, divididas em três ciclos tarifários, que vão do repasse integral dos benefícios à empresa até metas obrigatórias de desempenho. A medida ainda depende de homologação judicial, já que a Amazonas Energia questionou o processo na Justiça.

A negociação teve início em 2024, após a edição da MP 1.232, e enfrentou impasses sobre o valor de compensações regulatórias. O novo modelo busca equilibrar redução de perdas e inadimplência com incentivos tarifários ao consumidor.