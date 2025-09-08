Menu

Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

A Âmbar Energia, braço do Grupo J&F, anunciou aporte de R$ 9,85 bilhões para assumir o controle da Amazonas Energia, distribuidora com dívidas estimadas em R$ 12 bilhões. O plano foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última quinta-feira (4), segundo a Folha de S.Paulo.


O investimento será destinado à reestruturação financeira e à redução de passivos da empresa, marcando a entrada dos irmãos Wesley e Joesley Batista no setor de distribuição. Até então, o grupo atuava apenas em geração, com usinas a gás no Amazonas.


O acordo prevê flexibilizações regulatórias por 14 anos, divididas em três ciclos tarifários, que vão do repasse integral dos benefícios à empresa até metas obrigatórias de desempenho. A medida ainda depende de homologação judicial, já que a Amazonas Energia questionou o processo na Justiça.

Anúncio


A negociação teve início em 2024, após a edição da MP 1.232, e enfrentou impasses sobre o valor de compensações regulatórias. O novo modelo busca equilibrar redução de perdas e inadimplência com incentivos tarifários ao consumidor.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana
Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana
PM fecha laboratório clandestino de bebidas e produtos infantis em Manaus
PM fecha laboratório clandestino de bebidas e produtos infantis em Manaus
Senado discute criação de novas áreas de proteção ambiental no Pará
Senado discute criação de novas áreas de proteção ambiental no Pará
Programa “Fitness da Hora” alerta para avanço da obesidade infantil
Programa “Fitness da Hora” alerta para avanço da obesidade infantil
Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro no STF
Rio Acre registra 1,85m em Rio Branco, aponta Defesa Civil
Rio Acre registra 1,85m em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube