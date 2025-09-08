Menu

Governo Trump usa 7 de Setembro para voltar a atacar e ameaçar Moraes

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Darren Beattie, voltou a direcionar críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação feita nas redes sociais, nesta segunda-feira (8/9), ele aproveitou a data da Independência do Brasil para enviar um recado ao magistrado.


“Ontem marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores da liberdade e da justiça. Em nome do ministro Alexandre de Moraes e dos indivíduos cujos abusos de autoridade minaram essas liberdades fundamentais, continuaremos a tomar as medidas cabíveis”, escreveu.


A fala ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados por tentativa de golpe de Estado no STF. Moraes, relator do processo, inicia nesta terça-feira (9/9) a leitura de seu voto sobre a responsabilidade dos acusados.

Anúncio


Encontro com Eduardo Bolsonaro


Dias antes da publicação, na quinta-feira (4/9), Beattie se reuniu em Washington com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho 03 do ex-presidente, e com o blogueiro Paulo Figueiredo. O encontro também contou com a presença de Ricardo Pita, conselheiro sênior para o Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado norte-americano.


Segundo Figueiredo, a reunião teve como pauta principal a tramitação de um projeto no Congresso brasileiro que prevê anistia a Jair Bolsonaro pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Em postagem nas redes, Eduardo Bolsonaro chegou a afirmar que a articulação buscava “libertar o Congresso Nacional das garras de mafiosos togados”, em referência a ministros do STF.


Ofensiva contra Moraes


As críticas de Beattie a Alexandre de Moraes não são inéditas. Em julho, o subsecretário já havia chamado o ministro de “coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro” e disse que os EUA estavam “atentos e tomando medidas”.


Na mesma ocasião, o senador Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, anunciou a suspensão do visto de Moraes, de seus familiares e de outros ministros da Corte.


Em agosto, Beattie voltou à carga e classificou Moraes como o “principal arquiteto do complexo de censura e perseguição” ao ex-presidente e seus apoiadores. Ele citou ainda que os supostos abusos de direitos humanos atribuídos ao magistrado motivaram a aplicação de sanções pela Lei Global Magnitsky, mecanismo usado pelos EUA para punir autoridades estrangeiras acusadas de violações graves.


O subsecretário também advertiu que aliados de Moraes poderiam sofrer retaliações caso apoiassem decisões do ministro. “Estamos monitorando a situação de perto”, declarou na ocasião.


Escalada de tensões


As manifestações de Beattie fazem parte de um movimento mais amplo da ala trumpista nos EUA, que tenta se consolidar como voz internacional contra o que chama de “ditadura judicial” no Brasil.


O próprio Donald Trump, em julho, enviou uma carta ao governo Lula e ao STF, prometendo consequências diante do que considerou “ataques à liberdade de expressão e ao comércio americano”.


Entre as medidas em discussão em Washington estão a ampliação de tarifas sobre produtos brasileiros, a suspensão de vistos de autoridades ligadas ao STF e a inclusão de familiares de Moraes em novas sanções.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Prefeitura tenta acolher moradores de barracos às margens do rio, mas enfrenta recusa
Prefeitura tenta acolher moradores de barracos às margens do rio, mas enfrenta recusa
A última carta do baralho
A última carta do baralho
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases
Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba em porto de Cruzeiro do Sul
Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba em porto de Cruzeiro do Sul
Lupi diz que governo acompanhava, mas sem dimensão de fraudes no INSS
Lupi diz que governo acompanhava, mas sem dimensão de fraudes no INSS
Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto
Pai da ex-prefeita Fernanda Hassem sofre princípio de infarto

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube