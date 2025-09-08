Governo do Acre repassa mais de R$ 55,3 milhões para os municípios

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) publicou nesta segunda-feira, 08, no Diário Oficial do Estado (DOE), o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de agosto de 2025. O repasse, que segue critérios estabelecidos pela Lei Complementar nº 63/1990, totalizou R$ 55,3 milhões, distribuídos entre os 22 municípios acreanos.

Os recursos correspondem às parcelas do ICMS, IPVA e Fundeb arrecadados no período. O município de Rio Branco, capital do estado, foi o que mais recebeu, somando R$ 25,0 milhões, sendo R$ 16,4 milhões em ICMS, R$ 4,5 milhões em IPVA e R$ 4,1 milhões destinados ao Fundeb.

Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, com um repasse de R$ 6,6 milhões, seguido por Brasileia, com R$ 2,45 milhões, e Sena Madureira, que recebeu R$ 2,12 milhões. Outros municípios com destaque foram Tarauacá (R$ 1,79 milhão), Epitaciolândia (R$ 1,5 milhão) e Senador Guiomard (R$ 2,05 milhões).

Em valores menores, mas ainda significativos para a economia local, estão cidades de pequeno porte como Jordão, que recebeu R$ 684,2 mil; Santa Rosa do Purus, com R$ 628,4 mil; e Porto Walter, com R$ 745,1 mil.

Ao todo, foram distribuídos R$ 38,4 milhões em ICMS, R$ 7,2 milhões em IPVA e R$ 9,6 milhões destinados ao Fundeb.