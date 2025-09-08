Menu

Governo do Acre repassa mais de R$ 55,3 milhões para os municípios

A Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz) publicou nesta segunda-feira, 08, no Diário Oficial do Estado (DOE), o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente ao mês de agosto de 2025. O repasse, que segue critérios estabelecidos pela Lei Complementar nº 63/1990, totalizou R$ 55,3 milhões, distribuídos entre os 22 municípios acreanos.


Os recursos correspondem às parcelas do ICMS, IPVA e Fundeb arrecadados no período. O município de Rio Branco, capital do estado, foi o que mais recebeu, somando R$ 25,0 milhões, sendo R$ 16,4 milhões em ICMS, R$ 4,5 milhões em IPVA e R$ 4,1 milhões destinados ao Fundeb.


Cruzeiro do Sul aparece em segundo lugar, com um repasse de R$ 6,6 milhões, seguido por Brasileia, com R$ 2,45 milhões, e Sena Madureira, que recebeu R$ 2,12 milhões. Outros municípios com destaque foram Tarauacá (R$ 1,79 milhão), Epitaciolândia (R$ 1,5 milhão) e Senador Guiomard (R$ 2,05 milhões).

Em valores menores, mas ainda significativos para a economia local, estão cidades de pequeno porte como Jordão, que recebeu R$ 684,2 mil; Santa Rosa do Purus, com R$ 628,4 mil; e Porto Walter, com R$ 745,1 mil.


Ao todo, foram distribuídos R$ 38,4 milhões em ICMS, R$ 7,2 milhões em IPVA e R$ 9,6 milhões destinados ao Fundeb.


Jovem é preso após agredir avó com soco na cabeça em Cruzeiro do Sul
Homem é esfaqueado em comunidade rural de Manoel Urbano
Acreano que recebeu ajuda de Gusttavo Lima viaja para fazer implante cerebral
Brasiléia leva serviços de saúde para zona rural na Resex Chico Mendes
Homem é morto a tiros em ramal de Bujari
Indígena é preso acusado de agredir e ameaçar esposa no Acre
