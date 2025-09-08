Menu

Governo do Acre oferece cursos livres na Usina de Arte, em Rio Branco

Foto: Hannah Lydia
O governo do Acre, por meio do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), oferece 75 vagas em três cursos livres da Usina de Arte João Donato, para a população de Rio Branco. As inscrições estão abertas até segunda-feira, 15.


Os cursos “Corpo e espaço vestidos: visualidade da cena popular”, “Matriz do imaginário: gravura popular” e “Corpo brincante em cena: o teatro da cultura popular”, com 25 vagas cada, serão presenciais e ministrados na Usina de Arte, localizada na Rua das Acácias, setor B, 1155, Distrito Industrial, na capital.


As capacitações terão aulas às segundas e terças-feiras, no horário das 14h30 às 17h30, iniciando-se no dia 22 de setembro e se estendendo até 2 de dezembro.

Para participar, o interessado precisa ter a idade mínima de 15 anos. Para o curso “Corpo brincante em cena: o teatro da cultura popular”, além da idade mínima de 15 anos, o participante precisa comprovar experiência em teatro.


A coordenadora-geral da Usina de Arte, Danielle Leão, faz o convite para a população se inscrever nas qualificações profissionais: “Mais uma vez, a Usina está com vagas abertas em cursos de teatro e artes visuais. Em 2025, já disponibilizamos 150 vagas em cursos livres para a população, e convidamos todos a aproveitar mais essa oportunidade”.


Links de inscrição por curso:


Curso livre – Corpo e Espaço Vestidos: Visualidades da Cena Popular


Curso livre – Matriz do Imaginário: Gravura Popular


Curso Livre – Corpo Brincante em Cena: O Teatro da Cultura Popular.


Nos links, o interessado pode obter mais informações sobre cada capacitação.


Em caso de dúvidas, enviar e-mail para usina.oficinas@gmail.com.


