Federações de Futebol do Acre e Rondônia firmam parceria para competições de base

Os presidentes da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), Heitor Costa, e da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo, oficializaram uma parceria entre as entidades. O acordo prevê a realização de competições oficiais nas categorias de base e o intercâmbio de árbitros entre os dois estados.

Heitor Costa elogiou a gestão de Adem Araújo à frente da FFAC. “Uma pessoa que, em poucos meses no cargo, já obteve excelentes resultados para o futebol acreano e brasileiro”, destacou.

Adem, por sua vez, ressaltou a importância da cooperação com Rondônia e adiantou que, até novembro, devem ocorrer amistosos entre as seleções sub-15 e sub-17 do Acre e de Rondônia. “Será o primeiro intercâmbio entre as federações”, afirmou.

O dirigente acreano também projetou que, em 2026, serão realizadas competições regionais das categorias de base, com o objetivo de fortalecer o esporte na região.

