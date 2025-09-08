Menu

Fãs fantasiados de freira agitam estreia de “Invocação do Mal 4” em Cruzeiro do Sul

Foto: Reprodução
Três fãs roubaram a cena na noite de domingo (7) no Cine Romeu, em Cruzeiro do Sul, ao aparecerem fantasiados de freira para assistir à estreia de “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”. O grupo chamou a atenção do público que aguardava a sessão e ajudou a criar um clima ainda mais imersivo para o terror.


O filme, que está em cartaz desde a semana passada, tem levado grande público às sessões diárias às 20h. A procura é tanta que os ingressos para esta segunda-feira (8) já estão esgotados.


A procura pelo filme no Brasil está superando as expectativas. Somente na estreia, o filme arrecadou R$ 7,6 milhões, tornando-se a maior abertura de um filme de terror na história do país e a quarta maior estreia geral.

“Invocação do Mal 4: O Último Ritual” dá continuidade à famosa franquia de terror baseada nos casos dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. O filme mistura sustos intensos com elementos de suspense sobrenatural, trazendo à tona rituais obscuros e presenças malignas que desafiam a coragem dos personagens.


Com informações do Juruá 24 Horas


Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

