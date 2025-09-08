Equipes brasileiras são premiadas em Olimpíada de Astronomia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os dez estudantes brasileiros que representaram o país na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA) receberam medalhas na competição, nove delas de ouro e uma de prata. A competição ocorreu entre os dias 1º e 7 de setembro nas cidades do Rio de Janeiro e de Barra do Piraí (RJ).

Com a participação de 14 países, a OLAA contou com 74 estudantes, 26 líderes e co-líderes, além de 15 observadores. Durante a olimpíada, os alunos realizaram diversos desafios que testaram os conhecimentos em astronomia e astronáutica.

As atividades envolveram prova em planetário, prova observacional com uso de luneta e telescópio, exames teóricos, além de construção e lançamento de foguetes de garrafa PET. As delegações ainda realizaram uma excursão para Itajubá (MG), onde conheceram as instalações do Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA).

Publicidade

Os medalhistas de ouro foram:

• Felipe Maia Silva, de Fortaleza (CE);

• Filipe Ya Hu Dai Lima, de Fortaleza (CE);

• Lucas Praça Oliveira, de Fortaleza (CE);

• Isabela Xavier de Miranda, do Rio de Janeiro (RJ);

• Luís Fernando de Oliveira Souza, de Cassilândia (MS);

• Eyke Cardoso de Souza Torres, de Ourilândia do Norte (PA);

• Guilherme Waiandt Moraes, de Fortaleza (CE);

• Gustavo Globig Farina, de Fortaleza (CE); e

• Larissa França Souza, de Goiânia (GO).

A medalha de prata ficou com João Victor Evers Cordeiro, de Fortaleza (CE).

Os estudantes foram selecionados entre os 50 melhores participantes da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) 2024.

As medalhas foram obtidas nas premiações em grupo, quando as equipes nacionais ganharam em melhor prova teórica e de foguetes, e nas premiações individuais, atingindo o resultado de melhor prova observacional e melhor prova teórica.