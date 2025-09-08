Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois dias após a inauguração da Estrada da Variante, no último sábado (6), a repercussão em Xapuri segue intensa. A pavimentação de 17,5 km, entregue pelo governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e da presidente do Deracre, Sula Ximenes, já é vista como um marco não apenas para o município, mas também para a gestão do prefeito Maxsuel Maia, que vive um momento considerado dos mais positivos desde que assumiu o comando da cidade.

Maxsuel, que está em seu nono mês de administração, descreveu a inauguração como um “dia de profunda felicidade”, ressaltando que a obra encerra um ciclo de mais de três décadas de espera. O prefeito destacou ainda que o ato do Governo do Estado se soma a outro feito marcante da gestão municipal: a realização da Expoxapuri, maior evento de negócios e entretenimento já promovido na cidade, com o apoio do Estado e do Sebrae.

A solenidade, realizada em meio à programação da feira, ganhou ainda mais relevância quando o governador Gladson Cameli anunciou que deverá retornar em outubro para entregar outra conquista histórica para o município: a Ponte da Sibéria, que deve impulsionar ainda mais a economia local e a integração da comunidade rural.

Publicidade

Para Maxsuel, a sinergia entre os investimentos estaduais e o esforço municipal projeta um futuro mais promissor para Xapuri. “Os maiores sonhos do nosso povo estão se tornando realidade. É um tempo de gratidão e de esperança renovada”, afirmou o prefeito após participar da solenidade de inauguração da nova Estrada da Variante. O sentimento hoje do povo de Xapuri é de gratidão.

Entre os discursos da cerimônia, um dos mais marcantes foi o do vice-prefeito Vânio Miranda. Visivelmente emocionado, ele lembrou que seu pai, Antônio Carlos Miranda, foi um dos defensores mais persistentes da pavimentação da Variante. “Este é um dia que toca profundamente a nossa família e a nossa cidade. Hoje, ver a estrada concluída é testemunhar a realização de um sonho coletivo e também do meu pai, que tanto acreditou nesta conquista”, declarou.

A estrada, que liga Xapuri à BR-317, é estratégica para o escoamento da produção agrícola, o transporte de passageiros e a mobilidade da população rural. Para os moradores, representa dignidade, segurança e oportunidade.

O agricultor Geraldo Pessigatti, que mora às margens da Variante há 51 anos e aguardava a pavimentação havia três décadas, resumiu o sentimento da comunidade: “Já não acreditávamos mais que esse dia chegaria. Hoje é um sonho realizado, uma vitória para todos nós que vivemos aqui.”

A repercussão da inauguração confirma o peso simbólico e prático da obra: um sonho coletivo que, ao se tornar realidade, fortalece a autoestima da população, produz reflexos positivos para a gestão do prefeito Maxsuel Maia e projeta novos horizontes para a “Princesinha do Acre”, com a expectativa pela entrega da Ponte da Sibéria.