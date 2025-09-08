Menu

Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Dois dias após a inauguração da Estrada da Variante, no último sábado (6), a repercussão em Xapuri segue intensa. A pavimentação de 17,5 km, entregue pelo governador Gladson Cameli, acompanhado da vice-governadora Mailza Assis e da presidente do Deracre, Sula Ximenes, já é vista como um marco não apenas para o município, mas também para a gestão do prefeito Maxsuel Maia, que vive um momento considerado dos mais positivos desde que assumiu o comando da cidade.


Maxsuel, que está em seu nono mês de administração, descreveu a inauguração como um “dia de profunda felicidade”, ressaltando que a obra encerra um ciclo de mais de três décadas de espera. O prefeito destacou ainda que o ato do Governo do Estado se soma a outro feito marcante da gestão municipal: a realização da Expoxapuri, maior evento de negócios e entretenimento já promovido na cidade, com o apoio do Estado e do Sebrae.


A solenidade, realizada em meio à programação da feira, ganhou ainda mais relevância quando o governador Gladson Cameli anunciou que deverá retornar em outubro para entregar outra conquista histórica para o município: a Ponte da Sibéria, que deve impulsionar ainda mais a economia local e a integração da comunidade rural.

Publicidade


Para Maxsuel, a sinergia entre os investimentos estaduais e o esforço municipal projeta um futuro mais promissor para Xapuri. “Os maiores sonhos do nosso povo estão se tornando realidade. É um tempo de gratidão e de esperança renovada”, afirmou o prefeito após participar da solenidade de inauguração da nova Estrada da Variante. O sentimento hoje do povo de Xapuri é de gratidão.



Entre os discursos da cerimônia, um dos mais marcantes foi o do vice-prefeito Vânio Miranda. Visivelmente emocionado, ele lembrou que seu pai, Antônio Carlos Miranda, foi um dos defensores mais persistentes da pavimentação da Variante. “Este é um dia que toca profundamente a nossa família e a nossa cidade. Hoje, ver a estrada concluída é testemunhar a realização de um sonho coletivo e também do meu pai, que tanto acreditou nesta conquista”, declarou.


A estrada, que liga Xapuri à BR-317, é estratégica para o escoamento da produção agrícola, o transporte de passageiros e a mobilidade da população rural. Para os moradores, representa dignidade, segurança e oportunidade.


O agricultor Geraldo Pessigatti, que mora às margens da Variante há 51 anos e aguardava a pavimentação havia três décadas, resumiu o sentimento da comunidade: “Já não acreditávamos mais que esse dia chegaria. Hoje é um sonho realizado, uma vitória para todos nós que vivemos aqui.”


A repercussão da inauguração confirma o peso simbólico e prático da obra: um sonho coletivo que, ao se tornar realidade, fortalece a autoestima da população, produz reflexos positivos para a gestão do prefeito Maxsuel Maia e projeta novos horizontes para a “Princesinha do Acre”, com a expectativa pela entrega da Ponte da Sibéria.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre
MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre
Acre será beneficiado com cursos de bioeconomia financiados pelo MEC
Acre será beneficiado com cursos de bioeconomia financiados pelo MEC
Bolsonarista viraliza em protesto ao dizer que Lula foi trocado por clone: “vai no google”
Bolsonarista viraliza em protesto ao dizer que Lula foi trocado por clone: “vai no google”
Da Foz do Breu para o centro cirúrgico: Velloso devolve esperança à pequena Adrieli
Da Foz do Breu para o centro cirúrgico: Velloso devolve esperança à pequena Adrieli
Barbary anuncia liberação de R$ 1,3 milhão para pavimentação em Mâncio Lima e Porto Walter
Barbary anuncia liberação de R$ 1,3 milhão para pavimentação em Mâncio Lima e Porto Walter
Federações de Futebol do Acre e Rondônia firmam parceria para competições de base
Federações de Futebol do Acre e Rondônia firmam parceria para competições de base

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube