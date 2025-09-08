Detentos que fugiram do presídio de Cruzeiro do Sul estão feridos

O diretor do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, Elves Barros, disse que os 8 presos que fugiram do bloco 7 no último sábado, 6, devem estar feridos e que na hora da fuga havia crianças dentro da unidade prisional para visitas a detentos do bloco 8. O fato causou estranheza.

Elves Barros conta ainda que o barulho da chuva da noite anterior, beneficiou os detentos.

“Possivelmente utilizaram o barulho da chuva, para fazer buraco em duas selas. Dentre essa cela tinham 10 presos e eles conseguiram sair de dentro da cela, ocupar a área de banho de sol e pularam o alambrado da área de banho de sol. Os policiais verificaram através das câmeras, correram para a retaguarda do prédio, conseguiram bloquear a saída de dois presos ainda, onde os mesmos retornaram para o pátio do banho de sol. Essas concertinas machucam bastante e a gente entende que eles estejam bem machucados. Eles decidiram enfrentar os dois alambrados, o que machucou bastante, a gente viu muito sangue pela área onde eles fugiram”, relatou o diretor.

Ele estranhou o fato da fuga ter acontecido por volta das 15 horas, quando havia familiares, incluindo crianças dentro do bloco 8, ao lado de onde os presos se evadiam. “ E o que nos deixa com um ponto de interrogação é o porquê de eles terem fugido justamente no período de visitação de crianças. Eles, em tese, tinham ainda esse princípio de não fugir justamente no dia de visita de crianças e no pátio do bloco 8 estavam naquele momento da visita alguns familiares deles mesmos com crianças saindo dos prédios e foi o exato momento que eles utilizaram pra fugir. A gente não sabe se houve ou não uma decisão interna entre eles, ou se foi decisão isolada somente dessa cela, porém foi exatamente no momento da visitação de crianças onde esses presos fugiram”, pontuou.

De acordo com a direção do presídio, um grupo de 4 presos foi visto ainda no sábado a noite saindo de uma região de floresta. “Os policiais correram na tentativa de recapturá-los, porém, eles entraram novamente na região de mata”, concluiu Barros.

Os 8 presos são de uma facção criminosa e as penas de 6 deles somadas é de 213 anos de prisão por homicídios, tráfico e outros crimes.