Da Foz do Breu para o centro cirúrgico: Velloso devolve esperança à pequena Adrieli

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O último domingo (7) ficou marcado por uma história de coragem e esperança no Hospital Geral de Mâncio Lima. Durante o mutirão de cirurgias oftalmológicas promovido pelo deputado federal e médico Eduardo Velloso, em parceria com a deputada estadual Maria Antônia e a Prefeitura do município, uma pequena paciente emocionou a todos: Adrieli, de apenas 8 anos, moradora da isolada comunidade de Foz do Breu, em Marechal Thaumaturgo.

Adrieli enfrentou a retirada de um tumor de conjuntiva, um procedimento delicado, mas que foi feito apenas com anestesia local. Com uma serenidade que surpreendeu a equipe médica, ela tornou-se a paciente mais jovem já operada por Velloso sem precisar de anestesia geral. “Hoje a Adrieli bateu um recorde em nossas ações: uma menina de 8 anos que deitou na maca e encarou tudo com coragem. Foi um sucesso”, contou o deputado, que presenteou a criança com uma boneca em reconhecimento à sua bravura.

A emoção também tomou conta da mãe, dona Lúcia, que destacou a importância da oportunidade. “Nós moramos muito longe e, às vezes, não temos essa chance. Eu só tenho a agradecer ao senhor pelo que fez pela minha filha”, declarou.

Anúncio

Logo após deixar a sala de cirurgia, a própria Adrieli fez questão de agradecer. “Obrigado, doutor Eduardo Velloso, por ter tirado esse caroço do meu olho”, disse a menina, já sorridente. O gesto simples, mas carregado de significado, emocionou o deputado e a equipe médica.

Para Velloso, histórias como essa dão sentido à sua missão como médico e parlamentar. “É para isso que trabalhamos: para que mesmo quem mora nos lugares mais distantes do Acre tenha acesso à saúde, dignidade e esperança”, afirmou. Os mutirões promovidos pelo parlamentar seguem reforçando o seu compromisso de levar atendimento especializado a todas as comunidades do Acre, transformando vidas e renovando sonhos.