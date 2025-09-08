Menu

Colégio Anglo arrecada mais de 11 toneladas de alimentos e beneficia nove instituições

Foto: Whidy Melo
Uma gincana solidária realizada pelo Colégio Anglo resultou na arrecadação de mais de 11 toneladas de alimentos, destinados a nove instituições de Rio Branco. A ação envolveu alunos do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio, que participaram de provas interdisciplinares com foco no trabalho em equipe e na solidariedade.


Em entrevista ao repórter do ac24horas Play, Whidy Melo, o diretor de ensino do colégio, Eduardo Fonseca, destacou a tradição da instituição no desenvolvimento de valores sociais. “O Anglo tem 45 anos e, ao longo desse tempo, sempre se pautou por uma preocupação com a comunidade, desenvolvendo e trabalhando com valores como tolerância, respeito e humanidade entre todos os membros da nossa comunidade, especificamente com os nossos alunos. Esse evento, essa arrecadação, é fruto de uma gincana que já é realizada há vários anos, envolvendo todos os alunos do que culminou esse ano numa arrecadação superior a 11 toneladas de alimentos. Alimentos que serão destinados a nove instituições da nossa cidade. Durante as provas que foram realizadas na gincana, envolveram atividades interdisciplinares, transdisciplinares, sempre valorizando o trabalho colaborativo, a humanidade, o respeito e a tolerância”, disse.


Foto: Whidy Melo

Entre as entidades contempladas estão a Igreja do Nazareno, Centro de Educação CEMA, Grupo Social Pela Vida, Educandário Santa Margarida, Associação dos Pacientes Renais (APARTAC), moradores do bairro Vila Acre, Lar dos Vicentinos, APADEQ e Cidade do Povo, por meio do Padre Mássimo. A entrega dos alimentos foi realizada nesta segunda-feira (08).

O presidente da Associação dos Pacientes Renais Crônicos e Transplantados do Estado do Acre (APARTAC), Silvério Gomes, ressaltou a importância da doação para pacientes em tratamento.


Foto: Whidy Melo

“Para nós, a gente se sente muito feliz por ser contemplado na nossa instituição, para poder estar ajudando mais os colegas, que também são muito carentes. A gente sabe que, hoje, dentro da nossa instituição, nós temos bastante colegas que, às vezes, não têm nem o café da manhã para tomar e, às vezes, saem do seu tratamento nas clínicas de hemodiálise e se socorrem na merenda que tem dentro das clínicas que são ofertadas. Dentro da nefrologia do estado, ainda são um pouquinho melhores, porque lá eles oferecem a oferta, o alimento. A alimentação, no caso, o almoço, a merenda, antes e depois da hemodiálise”, explicou.


Foto: Whidy Melo

Já o Lar dos Vicentinos, que acolhe 42 idosos, também foi um dos beneficiados. O assistente social da instituição, Edivan Silva, agradeceu a iniciativa. “Olha, é de grande importância. Hoje nós temos 42 idosos. Essa ajuda vai contribuir muito na alimentação dos nossos idosos, que são essas ajudas de instituições, colégios, né? Pessoas que se dispõem a contribuir, isso é muito importante. E, meu Deus do céu, isso é uma importância. Parabéns a todos os envolvidos, a instituição, o colégio Anglo, que pensou com carinho no Lar do Vicentino. A gente agradece de coração”, finalizou.


