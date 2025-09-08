Menu

Clodoaldo prestigia o 7 de Setembro no Foz do Breu e anuncia investimentos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues participou, neste final de semana, das comemorações da Independência do Brasil na Comunidade Foz do Breu, município de Marechal Thaumaturgo, ao lado do prefeito Valdélio Furtado e lideranças locais.



A programação contou com atendimentos de saúde, cadastros do CAF para produtores rurais, torneio de futebol e o tradicional desfile cívico em homenagem ao 7 de Setembro. O evento reuniu moradores da vila e de comunidades vizinhas em um momento de celebração e integração.

Publicidade


Durante a solenidade, o deputado anunciou um importante investimento para a construção de uma praça na comunidade, fruto da parceria com a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.



“A Foz do Breu merece investimentos que tragam qualidade de vida e um espaço de lazer para as famílias. Nosso mandato está atento às necessidades dessa comunidade e vamos continuar trabalhando para que esses benefícios cheguem de forma concreta à população”, destacou Clodoaldo.



O parlamentar também ressaltou a necessidade de manutenção da pista de pouso da vila, fundamental para a mobilidade e o acesso da população, e garantiu que levará a demanda diretamente ao Governo do Estado.


O prefeito Valdélio Furtado agradeceu a presença e o apoio do deputado, destacando a importância da união de esforços em prol das comunidades mais isoladas do Acre.



Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Morre cadela Tina, da PM de Cruzeiro do Sul, após 8 anos de serviço
Morre cadela Tina, da PM de Cruzeiro do Sul, após 8 anos de serviço
Motociclista se envolve em acidente e morre no PS de Rio Branco
Motociclista se envolve em acidente e morre no PS de Rio Branco
Sine Acre anuncia 50 vagas de emprego em Rio Branco
Sine Acre anuncia 50 vagas de emprego em Rio Branco
Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia
Grupo J&F injeta R$ 9,85 bilhões para assumir a Amazonas Energia
Lula inaugura Centro Policial Internacional e obras de infovias em Manaus nesta terça (9)
Lula inaugura Centro Policial Internacional e obras de infovias em Manaus nesta terça (9)
Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana
Deputados do AM reduzem calendário e concentram sessões em um único dia da semana

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube