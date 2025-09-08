Clodoaldo prestigia o 7 de Setembro no Foz do Breu e anuncia investimentos

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues participou, neste final de semana, das comemorações da Independência do Brasil na Comunidade Foz do Breu, município de Marechal Thaumaturgo, ao lado do prefeito Valdélio Furtado e lideranças locais.

A programação contou com atendimentos de saúde, cadastros do CAF para produtores rurais, torneio de futebol e o tradicional desfile cívico em homenagem ao 7 de Setembro. O evento reuniu moradores da vila e de comunidades vizinhas em um momento de celebração e integração.

Durante a solenidade, o deputado anunciou um importante investimento para a construção de uma praça na comunidade, fruto da parceria com a Prefeitura de Marechal Thaumaturgo.

“A Foz do Breu merece investimentos que tragam qualidade de vida e um espaço de lazer para as famílias. Nosso mandato está atento às necessidades dessa comunidade e vamos continuar trabalhando para que esses benefícios cheguem de forma concreta à população”, destacou Clodoaldo.

O parlamentar também ressaltou a necessidade de manutenção da pista de pouso da vila, fundamental para a mobilidade e o acesso da população, e garantiu que levará a demanda diretamente ao Governo do Estado.

O prefeito Valdélio Furtado agradeceu a presença e o apoio do deputado, destacando a importância da união de esforços em prol das comunidades mais isoladas do Acre.