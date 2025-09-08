César foge do casamento em Vale Tudo? Reviravolta inédita é de cair o queixo

O casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e César Ribeiro (Cauã Reymond) vai virar um escândalo no remake de Vale Tudo. O modelo será desmascarado em plena cerimônia por seu envolvimento no roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira), e a revelação vai chocar os convidados. Pronto para fugir, ele será impedido pela noiva, que inventará para todos que a notícia é falsa.

Durante o luxuoso evento na casa de Celina (Malu Galli), os celulares dos presentes começarão a apitar com uma reportagem explosiva. A notícia apontará César como um dos autores do crime que tirou a obra de arte da mansão dos Roitman.

Ao ver seu passado vir à tona, o noivo entrará em pânico e tentará fugir com Olavo (Ricardo Teodoro). Por trás da armação estará Maria de Fátima (Bella Campos), que buscará vingança após ter sido humilhada por Odete e abandonada grávida por César.

A jovem se aliou a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para executar o plano de vingança. Mas Odete não permitirá que a cerimônia seja arruinada.

Com frieza e estratégia, a empresária se antecipará à debandada e classificará a notícia como fake news. “O César é inocente!”, ela afirmará diante de todos, mantendo o controle da situação.

A bilionária seguirá com a cerimônia, trocará alianças com César e ainda surpreenderá o galã com um carro de luxo como presente de casamento.

Mais tarde, ele confessará que participou do roubo, mas dirá que se arrepende. Ele ainda afirmará que o crime foi orquestrado por Fátima. Mesmo assim, Odete decidirá proteger o marido e conter qualquer nova crise. A bilionária provará que, em Vale Tudo, sabe virar o jogo mesmo diante do pior escândalo.