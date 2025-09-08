Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba em porto no Acre

O caminhão de um loja de eletrodomésticos tombou no Porto do Governo, localizado no bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul. O veículo descia a ladeira de acesso à uma balsa quando virou. Os trabalhadores do local dizem que este já é o quarto caso de tombamento de carros no local, sendo que pelo menos dois foram parar dentro do Rio Juruá.

O veículo transportava eletrodomésticos para serem levados de balsa para a cidade de Ipixuna, no Amazonas. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas e não há informações sobre vítimas.

Um homem que estava no local narra o fato em vídeo. “Porto de Cruzeiro do Sul, Porto do governo. Olha o sofrimento dos barcos de Ipixuna aqui para embarcar mercadoria. Mas os impostos não param não, meu filho. A carreta virou aqui, carregada, e acabou com tudo aqui. Era porto do governo, mas agora é porto abandonado”.

Veja o vídeo: