Brasiléia brilha no retorno da Copa Bolpebra e vence quase todos os confrontos das três fases

A seleção master de Brasiléia conseguiu um feito incrível no retorno da copa Bolpebra 2025, ao vencer 5 dos 6 jogos realizados na competição internacional que conta com a participação das seleções de Puerto Maldonado-Peru, Cobija-Bolívia e Brasiléia-Brasil.


O evento é histórico para os três países que além de proporcionar o lazer, entretenimento e esporte, aproxima as nações vizinhas com relatos dos velhos tempos de disputa e dificuldades por conta da precariedade das estradas e dos embates dentro de campo defendendo suas camisas.


Há cerca de 10 anos sem acontecer a competição, o prefeito Carlinhos do Pelado pediu para que o gerente de esportes, Clebson Venâncio, e a secretária de Cultura, Arlete Amaral, pudessem abrir diálogo com as representações de esportes em Maldonado e em Cobija, o que acendeu a luz verde em todos para o retorno da competição.


A festa acontece sempre na programação de independência de cada país, cabendo ao Peru ser a primeira delegação a receber os demais convidados no mês de Julho, data dos festejos de liberdade daquele país. Em agosto, a recepção fica a cargo da Bolívia e em setembro é a vez da delegação brasileira receber seus Hermanos convidados.



Na abertura da competição em Brasiléia, o prefeito Carlinhos do Pelado relatou a importância da Bolpebra para o município de Brasiléia. “A COPA BOLPEBRA é mais do que uma competição esportiva. É um símbolo da irmandade entre Bolívia, Peru e Brasil. Celebramos nossa independência com orgulho e com os nossos vizinhos e amigos ao nosso lado”, disse o prefeito de Brasiléia.


Para Clebson Venâncio, gerente de esportes de Brasileia e coordenador da fase local, a gestão deixa seu legado na competição: “O maior resultado é o intercâmbio esportivo e a amizade entre os países. Estamos concluindo essa terceira fase com a sensação de dever cumprido. Obrigado minha secretária Arlete Amaral, meu amigo Nokinho que foi incansável nessa batalha, obrigado prefeito Carlinhos do Pelado por entender que o esporte é vida, e obrigado a todos os atletas de Brasiléia, de Maldonado e de Cobija Bolívia. É importante ser campeão, mas o melhor é ver essas três delegações unidas”, pontuou.



A Copa Bolpebra 2025 terminou com uma linda confraternização entre as três delegações e convidados na Peixaria do Paulo, onde ocorreu a entrega oficial do troféu da equipe campeã.


Todas as delegações enalteceram a receptividade de cada anfitrião, fazendo todo o possível para oferecer o melhor a seus convidados. É importante destacar o trabalho incansável de Luiz Enrique Pinto e Julian Javier Garcia Gomez ( Muchinga), representantes do Peru. Farid Von-Boeck Avira e Alejandro Aguiar, representantes do Peru e Arlete Amaral, Chiquinho Chaves, Nokinho e Clebson Venâncio, representantes brasileiros.


Resultados da competição:


Porto Maldonado (Peru)
Peru 3 x 2 Bolívia
Brasil 2 x 0 Bolívia
Brasil 5 x 1 Peru


Cobija (Bolívia)
Bolívia 6 x 0 Peru
Brasil 9 x 0 Peru
Bolívia 0 x 1 Brasil


Brasiléia (Brasil)
Bolívia 2 x 1 Peru
Brasil 8 x 2 Peru
Bolívia 3 x 2 Brasil


Classificação Final
Brasil – 15 pontos
Bolívia – 09 pontos
Peru – 03 pontos


Com uma campanha sólida e vitórias expressivas, o Brasil conquistou o título da Copa Bolpebra 2025, reforçando não apenas a força do futebol brasileiro na região, mas também a importância do torneio como instrumento de união entre os povos da fronteira.


Por Secom/ Prefeitura de Brasileia


Confira mais fotos:


IMG-20250908-WA0062
IMG-20250908-WA0060
IMG-20250908-WA0061
