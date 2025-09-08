Menu

Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá

Foto: Instagram
O prefeito Tião Bocalom (PL) anunciou nesta segunda-feira (8) a assinatura da ordem de serviço para a construção de duas pontes em concreto pré-moldado na Estrada do Quixadá, no bairro Calafate, em Rio Branco.


Durante o ato, Bocalom destacou a importância da obra para a comunidade local. “Essa não é apenas uma ponte. É uma obra de progresso, que vai transformar a vida de quem trafega por essa região, garantindo mais mobilidade, segurança e desenvolvimento para todos”, afirmou.


O gestor acrescentou ainda que a iniciativa representa o compromisso da administração com melhorias estruturais. “Seguimos firmes, trabalhando com coragem e determinação para entregar resultados reais e fazer a diferença na vida da nossa população”, disse.


