Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá

O prefeito Tião Bocalom (PL) anunciou nesta segunda-feira (8) a assinatura da ordem de serviço para a construção de duas pontes em concreto pré-moldado na Estrada do Quixadá, no bairro Calafate, em Rio Branco.

Durante o ato, Bocalom destacou a importância da obra para a comunidade local. “Essa não é apenas uma ponte. É uma obra de progresso, que vai transformar a vida de quem trafega por essa região, garantindo mais mobilidade, segurança e desenvolvimento para todos”, afirmou.

O gestor acrescentou ainda que a iniciativa representa o compromisso da administração com melhorias estruturais. “Seguimos firmes, trabalhando com coragem e determinação para entregar resultados reais e fazer a diferença na vida da nossa população”, disse.