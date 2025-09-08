Barbary anuncia liberação de R$ 1,3 milhão para pavimentação em Mâncio Lima e Porto Walter

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os investimentos em infraestrutura urbana nos municípios do Acre foram reforçados com a liberação de recursos destinados à pavimentação de ruas em Porto Walter e Mâncio Lima. O deputado federal Zezinho Barbary (PP) comemorou a chegada de mais R$ 1,3 milhão por meio de emendas encaminhas por ele ao orçamento federal, já disponíveis nas contas dos municípios do Juruá.

Desse montante, foi repassado para Porto Walter, o valor de R$ 975 mil, para dar sequência às obras de pavimentação da rua Restinga, no Bairro Várzea, daquele município.

Ao município de Mâncio Lima foi transferido o valor de R$ 336 mil, para a pavimentação de trechos das ruas, Francisco Miguel da Silva e José de Abreu.

Anúncio

As prefeituras avançam no planejamento das etapas de execução, com expectativa de que as obras tragam impactos positivos para a população, principalmente em relação ao tráfego e à qualidade de vida nos bairros atendidos.

A pavimentação de vias urbanas é um dos benefícios mais esperados pela população das localidades porque desempenha um papel importante na melhoria da trafegabilidade de pessoas e veículos. “Trabalhamos para promover a política transformadora, fazendo a diferença no dia a dia das comunidades e bem-estar na vida das pessoas” – ressalta Barbary.