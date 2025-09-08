Menu

Anvisa proíbe venda de 32 suplementos de empresa de produtos naturais

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a comercialização, a fabricação, a importação e a propaganda de 32 suplementos alimentares da empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda.


A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi adotada após inspeção revelar que os itens eram produzidos em estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos.


Saiba quais produtos tiveram a venda proibida.
Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin (todos).

Creatina Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black (todos).


Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Moringa Marca Ervas Brasil (todos).


Maca Peruana Marca Ervas Brasil (todos).


Hibisco Marca Ervas Brasil (todos).


Graviola Marca Ervas Brasil (todos).


Tadala Natural Marca NB Nutrition (todos).


Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin (todos).


L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin (todos).


K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin (todos).


Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Ômega 3 Marca NB Nutrition (todos).


Moringa Oleifera Marca NB Nutrition (todos).


Magnésio Treonato Marca NB Nutrition (todos).


Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition (todos).


Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition (todos).


Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition (todos).


Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais (todos).


Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife (todos).


Maca Premium Marca Nutrição Esportiva (todos).


Max Vision Marca Turbo Black Vitamin (todos).


Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition (todos).


Maca Peruana Concentrado Marca Max Force (todos).


Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus (todos).


Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis (todos).


A Agência Brasil não conseguiu contato com a empresa. O espaço está aberto para posicionamento,


Acusado de duplo homicídio é preso em Mâncio Lima
ITERACRE e SPU avançam juntos e garantem regularização fundiária histórica em Xapuri
Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá
Morre Angela Ro Ro, ícone da música brasileira, aos 75 anos
Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri
No Acre, Eucatur é condenada a pagar R$ 3 mil a passageiro autista por falha na prestação do serviço
