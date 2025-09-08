Menu

Acusado de duplo homicídio é preso em Mâncio Lima

Screenshot
Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso neste domingo, 7, em Mâncio Lima, pela Polícia Militar, em cumprimento de mandado judicial pelo duplo homicídio que aconteceu no Ramal do Feijão Insosso, no último dia 25 de agosto.


Marcondes Melo da Cunha,39 anos e João Paulo da Silva Pedroza foram mortos a tiros. Contra Marcondes havia um mandado de prisão expedido pela 2⁠ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. Ele era investigado por ter ligações criminosas fora do Acre.


“Tivemos um cumprimento de mandado pela equipe do Grupamento de Operações Especiais da PM. Foi preso o suspeito do duplo homicídio que aconteceu lá no ramal do Insosso”, contou o Capitão Tales Campos, comandante exercício do 6⁠º Batalhão da Polícia Militar.

Publicidade


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá
Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá
Morre Angela Ro Ro, ícone da música brasileira, aos 75 anos
Morre Angela Ro Ro, ícone da música brasileira, aos 75 anos
Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri
Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri
No Acre, Eucatur é condenada a pagar R$ 3 mil a passageiro autista por falha na prestação do serviço
No Acre, Eucatur é condenada a pagar R$ 3 mil a passageiro autista por falha na prestação do serviço
MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre
MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre
Acre será beneficiado com cursos de bioeconomia financiados pelo MEC
Acre será beneficiado com cursos de bioeconomia financiados pelo MEC

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube