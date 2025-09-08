Acusado de duplo homicídio é preso em Mâncio Lima

Um homem que não teve o nome divulgado, foi preso neste domingo, 7, em Mâncio Lima, pela Polícia Militar, em cumprimento de mandado judicial pelo duplo homicídio que aconteceu no Ramal do Feijão Insosso, no último dia 25 de agosto.

Marcondes Melo da Cunha,39 anos e João Paulo da Silva Pedroza foram mortos a tiros. Contra Marcondes havia um mandado de prisão expedido pela 2⁠ª Vara Criminal de Cruzeiro do Sul. Ele era investigado por ter ligações criminosas fora do Acre.

“Tivemos um cumprimento de mandado pela equipe do Grupamento de Operações Especiais da PM. Foi preso o suspeito do duplo homicídio que aconteceu lá no ramal do Insosso”, contou o Capitão Tales Campos, comandante exercício do 6⁠º Batalhão da Polícia Militar.

