Acreano que recebeu ajuda de Gusttavo Lima viaja para fazer implante cerebral

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, o Bruninho, viajou nesse domingo, 7, com a família para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde, no próximo dia 12, a equipe médica do Hospital Moinhos de Ventos fará a implantação do eletrodo cerebral DBS no garoto a fim de conter as convulsões diárias que ele tem.

Toda a despesa é de mais de R$ 400 mil, o que inicialmente foi negado o pagamento pela Unimed, o plano de saúde pago pela família do garoto. Sensibilizado com a história, o cantor Gusttavo Lima garantiu bancar tudo.

O caso ganhou repercussão nacional após o cantor ser procurado pela família, quando veio ao Acre fazer show em Cruzeiro do Sul, no dia 2 de julho. Lima anunciou no palco que arcaria com todas as despesas.

“Deus agiu e trouxe o cantor Gusttavo Lima para Cruzeiro do Sul para isso tudo acontecer. Meu coração é só gratidão, é nós jamais vamos esquecer essa noite”, contou Marcus Vinicius, pai de Bruninho.

Essa repercussão nacional fez com que três advogados entrassem em contato com a família do garoto oferecendo ajuda no que fosse necessário. Eles se uniram e judicializaram recentemente a questão do plano de saúde, e obtiveram êxito, mesmo que ainda em fase liminar. O plano de saúde informou no processo que iria arcar com o procedimento cirúrgico.

A história

Bruno Vinícius Troiani Teixeira, de 11 anos, que vive em Cruzeiro do Sul com os pais, é portador de uma mutação genética rara, associada ao gene KCNQ5, tem espectro autista severo e também epilepsia incontrolável, que provoca crises e convulsões diárias. A cirurgia para o implante de estimulação cerebral poderá solucionar o problema da epilepsia.

Ele já passou por vários médicos, exames, testes, tentativas de tratamento e viagens. Os pais de Bruninho, Marcus e Lidiani, começaram desesperadamente a entrar em contato com todos os especialistas do país, enviando mensagens de redes sociais e e-mails, até que dois médicos responderam ao clamor e quiseram ajudar a achar uma forma de salvar o jovem garoto. Acharam uma forma de tratamento que é a implantação de um eletrodo chamado DBS, que estimula o sistema nervoso exatamente na falha que causa a epilepsia.

Depois do caminho traçado, buscou o plano de saúde da família, considerando o elevado custo (mais de R$ 400.000,00), e foi negado por 3 vezes, mesmo com todos os laudos atestando o risco iminente de morte. Ao ver o tempo passar e a piora gradativa de Bruninho, os pais decidiram apelar para todas as possibilidades, e aí veio uma das maiores correntes de apoio já vista em Cruzeiro do Sul, com a vaquinha do Bruninho.

No dia 2 de julho, os pais de Bruno entregaram uma carta para o cantor Gusttavo Lima na chegada dele no aeroporto contando a história. O cantor chamou os pais de Bruninho no palco do show e fez a promessa de generosa doação para que a cirurgia pudesse ocorrer. Em paralelo, os advogados se uniram e judicializaram a questão do plano de saúde, e obtiveram êxito, mesmo que ainda em fase liminar.

“A equipe do Gusttavo Lima sabe de toda essa situação do plano de saúde. No dia 12 será feita a implantação do equipamento cerebral. Considerando que os custos da cirurgia são variáveis, e só poderão ser totalizados após a alta hospitalar, faremos finalização dos custos para prestar contas com toda a população Cruzeirense, que muito ajudou nas campanhas de arrecadação de dinheiro e com a equipe do cantor. Tudo será feito da forma mais transparente possível. Agora, mais do que nunca, o Bruninho precisa das orações de todos para que tudo ocorra bem, e ele consiga retornar com mais saúde para a cidade de Cruzeiro do Sul, com uma vida nova e possibilidades de uma vida com mais qualidade”, contou o cirurgião dentista, Marcus Vinicius Girado Teixeira, pai de Bruninho.