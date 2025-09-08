Menu

Acre tem 10 startups inscritas em edital de inovação da ABDI

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​
ENTRE NO GRUPO

O Acre marcou presença no edital do Desafio Nacional de Inovação – Festival Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). A iniciativa selecionará soluções tecnológicas inovadoras voltadas ao enfrentamento de desafios produtivos e territoriais do país. A premiação total pode chegar a R$ 200 mil.


As iniciativas acreanas inscritas abrangem soluções ligadas à inclusão produtiva, rastreabilidade e economia circular. Ao todo, dez startups do Acre participam da primeira etapa de seleção.


Entre os projetos do estado, destaca-se um assistente virtual com visão computacional para identificação de espécies amazônicas e rastreabilidade de madeira. Outras propostas incluem um medidor de pH portátil de baixo custo para agricultura familiar, sistemas de logística reversa com moeda verde e aplicativos de turismo sustentável.

Publicidade


Além do Acre, outros estados da região Norte também marcaram presença no edital, com projetos do Amazonas, Amapá, Roraima, Tocantins, entre outros. O festival, que ocorrerá em Brasília, vai conectar empreendedores, investidores e parceiros estratégicos em busca de soluções inovadoras com escala nacional.


A diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI e ex-deputada federal acreana, Perpétua Almeida, destacou a importância da representação do estado no edital:


“Agora o Acre e a Amazônia sabem que a ABDI existe. Apesar de ter sido criada há 20 anos, a Agência ainda era pouco conhecida em nossa região. Por isso, é tão importante ver 10 startups acreanas inscritas neste edital de inovação. Essa participação mostra que estamos conseguindo aproximar a ABDI da Amazônia, de forma inclusiva, valorizando a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais do nosso povo”.


E acrescentou: “São essas iniciativas que podem transformar a indústria da região e projetar um novo olhar para o desenvolvimento sustentável do Brasil”.


Festival Curicaca

O Festival Curicaca será um grande encontro de inovação, sustentabilidade e futuro, reunindo iniciativas públicas e privadas, palestras, experiências imersivas e apresentações culturais. O evento é inspirado em modelos internacionais como o South by Southwest (SXSW), mas com identidade brasileira e foco em soluções locais.


Lançado pela ABDI, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o festival pretende atrair 100 mil pessoas em cinco dias de programação intensa na capital do país.


Siga o ac24horas no Google News!

INSCREVER-SE

Quero receber por e-mail as últimas notícias mais importantes do ac24horas.com.

* Campo requerido

Últimas Notícias

ITERACRE e SPU avançam juntos e garantem regularização fundiária histórica em Xapuri
ITERACRE e SPU avançam juntos e garantem regularização fundiária histórica em Xapuri
Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá
Bocalom anuncia construção de pontes em concreto na Estrada do Quixadá
Morre Angela Ro Ro, ícone da música brasileira, aos 75 anos
Morre Angela Ro Ro, ícone da música brasileira, aos 75 anos
Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri
Entrega da Estrada da Variante fortalece gestão de Maxsuel e projeta novas conquistas para Xapuri
No Acre, Eucatur é condenada a pagar R$ 3 mil a passageiro autista por falha na prestação do serviço
No Acre, Eucatur é condenada a pagar R$ 3 mil a passageiro autista por falha na prestação do serviço
MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre
MPF instaura procedimento para fiscalizar heteroidentificação pelo Prouni no Acre

Veja também

Ac24Horas é uma publicação de jornal online.

Sobre o ac24horas

Diretor Responsável – Antonio D. F. da Costa
Editora Chefe – Thais Farias | telefone: (68) 99906-7268
e-mail: thaisfariasmoura5@gmail.com

Artigos e matérias assinadas são de responsabilidade de seus autores

Fale Conosco: faleconosco@ac24horas.com

Espaço do Leitor

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook Twitter Youtube Instagram Tiktok
Copyright ©2025 ac24horas.com – Todos os direitos reservados
plugins premium WordPress
Pesquisar
Facebook Twitter Youtube