Acre será beneficiado com cursos de bioeconomia financiados pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira, 08, um investimento de R$ 13 milhões para a oferta de cursos de qualificação profissional na área de bioeconomia, voltados para trabalhadores da Amazônia Legal. O Acre está entre os estados contemplados, com vagas previstas até 2026.


Segundo o MEC, a iniciativa será executada por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com a meta de capacitar 6.500 pessoas em oito estados da região. No Acre, os cursos vão contemplar formações ligadas à biodiversidade local, como açaicultor, agricultor agroflorestal, condutor de turismo, fruticultor e identificador florestal, entre outras.


As qualificações são voltadas a públicos prioritários, como assalariados rurais, mulheres chefes de família, indígenas, quilombolas e comunidades do campo, das águas e das florestas. A proposta é incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, gerar renda e valorizar o conhecimento tradicional, fortalecendo a educação profissional e tecnológica como instrumento de desenvolvimento socioambiental.

A ação integra a cooperação técnica “Educação profissional para desenvolvimento econômico verde e empregos”, que conta com apoio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e execução da GOPA Worldwide Consultants GmbH.


