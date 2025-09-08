A última carta do baralho

A sessão desta terça-feira (9) no STF será a última carta do baralho para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se for condenado e pegar uma pena alta, é praticamente o fim de uma carreira meteórica. Já está inelegível. O Bolsonaro está pagando o preço de não aceitar a sua derrota nas urnas e tentar reverter o resultado por meios ilegítimos, como o de uma tentativa de golpe. Lhe faltou a humildade dos grandes políticos, que ao perder uma eleição sacode a poeira e espera a próxima disputa. Contar com uma anistia pelo Congresso, é como acreditar em Marciano invadindo a terra. Se for aprovada, será derrubada. O STF já se posicionou ser inconstitucional esse projeto de anistia tocado por políticos bolsonaristas. E num Estado de Direito, nas questões jurídicas, a última palavra é do STF. Na política, a arrogância, o ódio, nunca foram bons conselheiros. O ex-presidente Bolsonaro esqueceu esta máxima. Se condenado, não será o primeiro presidente. Já foram o Lula,Temmer e Collor. A Dilma foi afastada pelo Congresso. Ou seja: Bolsonaro sendo condenado ou absolvido hoje, o mundo não vai acabar. A vida seguirá seu curso.

QUEREM ELEGER O LULA

O extremista de direita, Pastor Silas Malafaia, se manifestou brabo nas redes, contra o bandeirão dos EUA, na manifestação dos bolsonaristas na paulista. Depois da cagada, nada conserta. A revolta faz sentido. Deram mais munição para a campanha do Lula a favor do nacionalismo. Não adianta o Malafaia resfolegar agora, a burrada foi feita. Querem mesmo eleger o Lula, com tantas burradas.

ERRO INFANTIL

Essa bandeira dos EUA na manifestação bolsonarista da Paulista, foi só o desfecho do erro infantil de acreditar que o tarifaço do Trump para prejudicar a economia do país, teria o condão de fazer o STF arquivar todos os processos contra o Bolsonaro.

COME CRIANCINHA

Por mais que me esforce, não consigo ver esse “perigo comunista” que tanto o prefeito Bocalom prega existir. Só falta a volta do discurso de que comunista come criancinha. O país virar comunista, é chance zero. O resto é delírio. Discurso sem sentido.

TEM UM CACIFE

O MDB não está no seu melhor momento, mas depois da federação do PP com o União Brasil, é quem tem maior potencial eleitoral. Só na eleição municipal na capital teve 68 mil votos. Perdeu a prefeitura de Cruzeiro do Sul pela mixaria de 200 votos. Foi o segundo ainda em Mâncio Lima, Capixaba e Brasiléia. Ao todo obteve 114 mil votos. O MDB pode não ter nome para disputar o governo, mas tem votos para ajudar a decidir ou ajudar a derrotar um candidato ao Palácio Rio Branco.

PORTA ABERTA

Ligação de um cabeça branca do MDB, com o seguinte convite: “Se o Eduardo Veloso quiser disputar o Senado pelo MDB, o partido pode conversar, a porta está aberta para o diálogo, são duas vagas de senador”.

SEI LÁ….

Um leitor me mandou uma postagem do Márcio Pereira da SEGOV, abraçando apertado dezenas de pessoas no ato de entrega da variante de Xapuri, com a pergunta: “O Márcio é candidato ou virou o abraçador oficial do Cameli”? Sei lá…..

COMO ADVERSÁRIO

O secretário da SEGOV, Luiz Calixto, disse ontem, na entrevista ao jornalista Astério Moreira, na TV-GAZETA, que o senador Alan Rick (UB) é oposição ao governo do Gladson, e assim será tratado na campanha. “Não vai acontecer como na campanha do Senado, que ele tinha gente sua no governo, agora não vai ter ninguém”, advertiu Calixto.

FLOPOU DE PÚBLICO

Nem com a convocação de ocupantes de cargos de confiança da PMRB, o grupo bolsonarista conseguiu juntar uma multidão no ato da gameleira. Flopou. Os oradores tiveram que discursar para a sua bolha ideológica.

FAZ PARTE DO JOGO

O senador Alan Rick (UB) não é mais um amador, sabe que sendo oposição ao governo do Gladson vai ter que pagar este preço alto na campanha; não correrá solto na máquina estatal, como ocorreu quando disputou o Senado. E quando está em jogo o poder, o sistema costuma ser bruto.

PASSOU DISTANTE

O governador Gladson Cameli tem se mantido distante dos atos dos extremistas de direita no estado e não tem se furtado em elogiar o Lula, como reconhecimento à ajuda de recursos para o seu governo. O governante de um estado pobre como o Acre, não pode se dar ao luxo de brigar com o governo federal. E, o Gladson nunca foi um extremista.

CALCANHAR DE AQUILES

A formação de chapas competitivas para deputado federal tem sido o calcanhar de Aquiles para o MDB, PSD, Republicanos, PT e Podemos. Nenhum conseguiu até aqui montar uma chapa com nomes de votos.

NOME MARCADO

Caso seja candidato ao Senado, com a entrega da estrada da variante asfaltada e da ponte da Sibéria, o Gladson vai disparar de votos em Xapuri. Se não for candidato, ainda assim, um pedido seu de voto para alguém no município terá peso positivo. Cameli marcou seu nome em Xapuri.

PLANOS FRACASSADOS

Com o início da votação nesta terça-feira (9) no STF, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Alexandre de Moraes sendo o primeiro a votar, vai marcar o fim de um ciclo meteórico de um presidente que fez do radicalismo seu discurso. Não adiantou atos na Paulista atacando moralmente o STF e seus ministros por lideranças bolsonaristas e evangélicos radicais de extrema direita. E nem a chantagem do tarifaço Trump contra o Brasil. Maktub.

NARIZ TAPADO

Perguntei ontem a um integrante da Federação composta por partidos com viés de esquerda, como votaria o grupo num eventual segundo turno entre Alan Rick (UB) e Mailza Assis (PP). A resposta foi irônica: “Vamos tapar o nariz e votar no nome menos radical de direita.”

FALSA ALEGRIA

O projeto de anistia que deve ser votado na Câmara Federal é o tipo da falsa alegria. A comemoração da extrema direita por uma possível vitória, e o choro do surubim em seguida, com a derrubada pelo STF, sob o prisma jurídico de ser inconstitucional.

TEM OPÇÕES

Caso a candidatura ao Senado do deputado federal Eduardo Veloso (UB) seja para valer, se for rifado na federação entre PP e UB, poderá ser candidato pelo MDB ou PSD. No Republicanos a prioridade é a candidatura da Mara Rocha.

AUTOFAGIA DA DIREITA

Na direita, para o Senado, vai haver uma verdadeira autofagia, com vários candidatos brigando no mesmo nicho: Gladson Cameli, Mara Rocha, Márcio Bittar, Eduardo Veloso e Sérgio Petecão. Quem corre solto na raia própria, é Jorge Viana (PT).

OLHA A CABEÇA DESSA GENTE…..

O comentário de uma idosa bolsonarista que viralizou nas redes dizendo que o Lula está morto e quem governa o país é um clone, não é só cômico: mas, por outro lado mostra a cegueira ideológica dessa gente. E tem muitos que acreditam nessa versão louca.

PROGRAMA INTERESSANTE

Interessante e educativo esse programa da prefeitura de Rio Branco, que envolve crianças nas escolas no plantio e cuidado de alimentos saudáveis. Nessa o prefeito Tião Bocalom acertou.

NÃO FOI PERSEGUIDOR

Com um carimbo, o governador Gladson Cameli vai encerrar o seu mandato: nunca perseguiu a imprensa. Essa não é uma opinião isolada do BLOG, mas o que dizem os profissionais da imprensa no estado.

FRASE MARCANTE

“Quem não lê, não pensa, e quem não pensa será para sempre um servo.” Paulo Francis.