Trinta abrigos são construídos para acolher famílias no Parque de Exposições

A Prefeitura de Rio Branco acelerou a construção de abrigos no Parque de Exposições Wildy Viana para acolher possíveis vítimas da enchente em caso de transbordamento significativo do Rio Acre, na capital acreana.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, 30 abrigos estão sendo montados nesta primeira fase para atender as famílias afetadas.

“Na sexta-feira, 07 de março, o rio atingiu 12 metros. A partir disso, iniciamos a terceira etapa do Plano de Contingência e mobilizamos nossas equipes para a construção dos abrigos. Neste primeiro momento, estamos montando 30 unidades, mas ampliaremos conforme a necessidade”, explicou Falcão.

Com a previsão de continuidade da elevação rápida do nível das águas, o Rio Acre está a poucos centímetros da cota de transbordamento, que é de 14 metros.

Na noite de sábado, 08, o nível do rio ultrapassou a cota de alerta, ultrapassando os 13,50 metros.

A Defesa Civil estima que a elevação acontece a um ritmo médio de 2,5 cm por hora. Se esse aumento se mantiver, um dos primeiros bairros a serem afetados será a Base, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas; seguido por bairros como Ayrton Sena, Habitasa, Cadeia Velha e Seis de Agosto. Apesar de o nível das águas já ser preocupante, as águas ainda não chegaram às casas.

O prefeito Tião Bocalom reforçou que a gestão municipal está preparada para atuar nesse momento delicado. “Todas as nossas equipes estão a postos. O que eu gostaria mesmo é de não passarmos mais por esses momentos, mas se vamos passar, vamos fazer o que a prefeitura tem feito ano após ano, se superando sempre no atendimento e acolhimento a essas pessoas”, afirmou.

Trabalho conjunto

A prefeitura montou uma força-tarefa envolvendo várias secretarias para garantir que as famílias tenham suporte adequado no Parque de Exposições.

• Secretaria de Saúde: Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estão de prontidão para atender qualquer pessoa que precise de assistência médica, além de realizar o monitoramento sanitário para prevenir doenças e garantir o bem-estar da população. “A Semsa está a postos para atender qualquer pessoa que venha a chegar ao Parque de Exposições. Nossas equipes de vigilância sanitária já trabalham desde o último sábado e todas as nossas equipes de saúde já estão de prontidão para prestar um serviço de saúde digno a essas pessoas, como determinou o prefeito Tião Bocalom”, destacou o secretário de Saúde, Rennan Biths.

• Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos: Além do acolhimento das famílias, uma novidade está sendo implementada nesta operação: a presença do programa Bolsa Família no abrigo. “Nosso trabalho é o de acolhimento a essas pessoas, garantir um atendimento digno. Com a novidade: nós vamos trazer para o parque o programa Bolsa Família, para atender essas pessoas”, explicou o secretário João Marcos Luz.

• Infraestrutura e Cuidados com a Cidade: As equipes estão responsáveis pela montagem da estrutura dos abrigos, limpeza do Parque de Exposições e demais ações para garantir que o espaço esteja pronto para receber as famílias com dignidade.

A Prefeitura de Rio Branco segue monitorando a situação e atuando de forma preventiva para minimizar os impactos de uma possível cheia. As equipes da Defesa Civil e das demais secretarias continuarão trabalhando para garantir um atendimento rápido e eficiente à população que possa ser afetada.