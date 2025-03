Suspeito de dirigir carro em ataque que baleou bebê na cabeça é preso

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Policiais Militares do 2° Batalhão prenderam, na manhã deste domingo, 9, Gleisson de Souza Barbosa, de 39 anos, suspeito de envolvimento nos ataques criminosos ocorridos na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, e na Travessa Mateus, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito de Rio Branco. As ações resultaram em quatro pessoas feridas a tiros, entre elas uma criança de 1 ano e 4 meses.

A prisão ocorreu no Ramal do Itucumã, no bairro Santa Maria, após patrulhamento da polícia em busca do veículo utilizado no crime.

De acordo com o tenente-coronel Russo, as guarnições do 2º Batalhão receberam informações de um transeunte que avistou um carro vermelho sendo coberto com lençóis e cercado para dificultar sua identificação, dentro de uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais conseguiram visualizar a placa do veículo, confirmando que se tratava do automóvel usado no ataque.

Publicidade

No momento da abordagem, um jovem que estava na residência se recusou a colaborar, mas os agentes identificaram o proprietário da casa, um ex-vigilante. Questionado, ele alegou que estava trabalhando como motorista de aplicativo clandestino quando foi rendido por cinco homens armados, forçado a dirigir até os bairros Belo Jardim e Santa Inês, onde os criminosos cometeram os disparos.

O suspeito, no entanto, não soube informar à polícia onde teria sido rendido e não acionou o número de emergência 190 após se livrar dos criminosos. Ao invés disso, tentou esconder o veículo utilizado no crime, levantando suspeitas sobre sua versão dos fatos.

A investigação segue em andamento em parceria com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia busca identificar e prender os demais envolvidos no crime. Gleisson Barbosa e o veículo apreendido foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais.