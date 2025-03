Prefeitura homenageia mulheres e oferece atendimento médico no Quinari

O Quinari Cultural é um movimento que reúne fazedores de cultura de Senador Guiomard e de outras cidades, como Rio Branco, Bujari e Tarauacá. O evento realizado no último sábado, dia 8, foi uma homenagem às mulheres, que têm recebido atenção especial da atual gestão em diversas áreas.

Durante o evento, foram oferecidos atendimentos de saúde, incluindo ultrassonografia, vacinas, consultas médicas especializadas e testes rápidos de ISTs. Jaqueline Brilhante aproveitou a oportunidade e recebeu o atendimento médico que tanto precisava. “O atendimento foi maravilhoso e muito rápido”, disse ela.

A programação teve início no começo da tarde, na praça central da cidade, e se estendeu até perto da meia-noite. Organizado pela Fundação de Cultura do Município, o evento contou com mais de 20 atrações, segundo Eudiran Carneiro, presidente da entidade, que destacou o incentivo ao movimento Hip Hop, um dos mais populares entre os jovens do Quinari.

Ao chegar ao local, a prefeita Rosana Gomes foi direto à feira da economia solidária, onde expositores apresentavam produtos agrícolas, brechós, bolos e doces. Em entrevista, ela destacou a importância da comemoração para elevar a autoestima da população, especialmente das mulheres. “Estamos prontos para continuar o trabalho que vem dando certo”, afirmou a prefeita.

O grande destaque da noite foi a batalha de rima, cuja final foi disputada entre MC 21 e MC Edgar, representante da cidade, que se consagrou como o grande vencedor da noite. A participação do MC Elias, de Tarauacá, foi celebrada como uma oportunidade de troca de experiências, possibilitando que artistas do Quinari também se apresentem na cidade juruaense.

O grupo Candeias também recebeu grande carinho do público em sua apresentação. Enquanto os artistas subiam ao palco, muitas mulheres aproveitaram para registrar o momento com fotos, cuidar da beleza fazendo as unhas e levar seus filhos ao cantinho da tenda, onde havia contação de histórias.

Eudiran disse que o Quinari vive seu melhor momento cultural da história. “Estamos vivendo dias de festa. A prefeita Rosana Gomes não mede esforços para que os fazedores de cultura tenham oportunidade de mostrar suas produções”, disse ele ao reconhecer o papel importante do Ministério da Cultura, que financia os projetos culturais que hoje a população desfruta em praça pública.