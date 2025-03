Partida entre Humaitá e Independência é adiada para terça (11)

A forte chuva que atingiu o Rio Branco nesse sábado, 8, impossibilitou a realização da partida entre Humaitá e Independência, válida pela 6ª rodada da fase de classificação do Campeonato Acreano. O volume de água comprometeu a qualidade do gramado do estádio Florestão, que ficou totalmente encharcado.

Diante da situação, a Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC) marcou o confronto para a próxima terça-feira, 11, às 15h30, novamente no Florestão.

O árbitro Jackson Rodrigues ainda aguardou o tempo regulamentar de 30 minutos, realizou testes no gramado a cada dez minutos, mas as condições do campo do Estádio Florestão foram impraticáveis.

