Vídeo mostra ataque que deixou criança baleada em Rio Branco

Um vídeo captado por câmeras de segurança mostra o momento de um ataque a tiros, realizado por membros de uma organização criminosa, contra um grupo de pessoas, ocorrido na noite desse sábado (8), na Travessa Mateus, situada no bairro Santa Inês, em Rio Branco. O crime deixou uma criança de 1 ano e 4 meses baleada na cabeça e um adolescente de 14 anos ferido.

Os criminosos chegaram em um veículo e abriram fogo contra uma mulher que empurrava um carrinho de bebê, acompanhada de um adolescente e outros familiares. A criança foi atingida na cabeça, enquanto o adolescente foi baleado no glúteo direito e na panturrilha esquerda. Após a ação, os criminosos fugiram.

As imagens mostram o desespero da mãe e das testemunhas. Outro vídeo mostra o adolescente deitado no chão, aguardando socorro, enquanto a cena é marcada por muito sangue espalhado pelo local.

Outro ataque momentos antes

Antes desse crime, os criminosos já haviam realizado outro ataque na Travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim, ferindo William Inácio de Souza, de 18 anos, e um adolescente de 17 anos.

Segundo testemunhas, o ataque ocorreu quando William e o adolescente estavam na frente do Alves Club, onde acontecia uma festa de uma facção rival. Criminosos em um Ford Fiesta vermelho se aproximaram e abriram fogo contra o grupo. William foi atingido no pé esquerdo, enquanto o adolescente levou um tiro no braço direito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e invejoso por ambulâncias de suporte básico e avançado. No entanto, quando os paramédicos chegaram, as quatro vítimas já foram levadas por terceiros para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

