Homem tem vísceras expostas ao ser esfaqueado em confraternização

Uma confraternização entre conhecidos terminou com Sebastião Nobre de Oliveira, de 25 anos, ferido a golpes de faca, com exposição de vísceras, na noite desse sábado, 8, no bairro São Paulo, região do Segundo Distrito de Boca do Acre, interior do Amazonas.

Segundo relatos da irmã da vítima, Sebastião participava de uma bebedeira com um grupo de pessoas quando uma discussão teve início. Durante o conflito, um dos envolvidos, identificado apenas como “Chicão”, pegou uma faca e atacou Sebastião, atingindo-o nas costas, no peito e no abdômen. Após o crime, o agressor fugiu levando a arma utilizada no ataque.

Familiares encontraram a vítima gravemente ferida e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Sebastião foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Boca do Acre, mas devido à gravidade das lesões, precisou ser transferido para o pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o fechamento desta matéria, o suspeito seguia foragido. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas.