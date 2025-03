Homem esfaqueado cai na frente de igreja e é socorrido por fiéis em vigília

Enderson Enrique Miranda, de 26 anos, foi esfaqueado na madrugada deste domingo, 9, enquanto fugia de um agressor, segundo ele, desconhecido. O caso aconteceu na entrada do Beco da Cigana, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Miranda caminhava pela via pública quando foi atingido por três golpes de faca: um nas costas, um no braço esquerdo e outro na mão esquerda. Mesmo ferido, ele tentou seguir adiante, correu na tentativa de fugir, mas caiu em frente à igreja evangélica “Deus é Amor”, onde fiéis participavam de uma vigília.

Com a movimentação na rua, o agressor fugiu pelo Beco da Cigana. Fiéis prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima recebeu atendimento no local e foi levada ao pronto-socorro de Rio Branco, com estado de saúde estável.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. O caso será investigado pela Polícia Civil.