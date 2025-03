Estelionatário usa notas falsas para furtar 400 litros de combustível no Acre

As polícias civil e militar de Cruzeiro do Sul apreenderam nesse sábado, 8, no Porto da cidade, cerca de 400 litros de combustível. O produto, segundo a polícia civil, é oriundo da prática de estelionato em um posto do município.

De acordo com o delegado do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), Jadson Santos, um homem, em posse de requisições supostamente falsas, conseguiu subtrair uma grande quantidade de combustível de um posto de combustível da cidade.

“É um criminoso audacioso e utilizando meio ardiloso, que no caso são as notas falsas, conseguiu enganar os funcionários do posto de combustível e subtrair uma expressiva quantidade de combustível”, disse o delegado Jadson Santos, acrescentando que as investigações continuarão com objetivo de levantar os prejuízos, bem como identificar todos os envolvidos.

“As investigações estão no início, mas já em um estado avançado, inclusive com recuperação de parte do combustível subtraído de forma irregular”, finalizou o delegado Jadson.

Não há informação se o homem foi preso, qual a origem das notas de combustível e para onde o produto seria levado.